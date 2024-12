PREFEITA ELEITA DE PACATUBA, IARA MARTINS, É DIPLOMADA NO FÓRUM DESEMBARGADOR ANTÔNIO GÓIS, EM NEÓPOLIS

Eleita prefeita de Pacatuba nas eleições deste ano com 57,23% dos votos válidos, Iara Martins (PSD), seu vice na chapa, Jerônimo Izidorio (UB), e os vereadores do município foram diplomados nesta quarta-feira (18), no Fórum Desembargador Antônio Góis, na cidade de Neópolis.

Em um breve discurso, Iara relembrou um pouco da trajetória da sua campanha, agradeceu à sua família e ao seu esposo e ex-prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins, que, segundo ela, foi importante em sua caminhada.

“Mas é claro que não cheguei aqui sozinha. Além da força de Deus, segurei nas mãos da minha família, especialmente do meu esposo e ex-prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins, que me incentivou, me apoiou e esteve comigo nos momentos mais difíceis”, relembrou Iara.

A prefeita eleita também destacou a trajetória política do vice-prefeito eleito na chapa, Jerônimo Izidorio, e reconheceu o empenho e a dedicação dos seus apoiadores, cujo esforço contribuiu para seu triunfo nas urnas.

“Também quero agradecer ao vice-prefeito eleito e também diplomado, Jerônimo Izidorio. E claro, agradeço também aos meus apoiadores pela dedicação, empenho e trabalho para construir o caminho da nossa vitória”, finalizou.

Em uma parte do seu discurso direcionada à população pacatubense, Iara agradeceu por ter sido eleita e ressaltou que vai governar para todos os cidadãos de Pacatuba, porém com um olhar especial para os mais carentes.

“A diplomação valida a vontade da maioria da população e os 5.374 votos que foram depositados no dia 6 de outubro de 2024 não apenas em mim, mas em um projeto. É para todos os pacatubenses que vou governar, mas é pensando nos mais carentes que nossa gestão vai trabalhar”, garantiu.

Impulsionada pelo apoio popular e com propostas que atendem de verdade às necessidades dos pacatubenses, no dia 6 de outubro de 2024, Iara Martins foi eleita prefeita de Pacatuba com 57,23% dos votos válidos ao receber 5.374 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte e foto assessoria