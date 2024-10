Prefeita eleita de Pacatuba, Iara Martins, participa de Maratona do Outubro Rosa

Algumas ruas da cidade de Pacatuba foram tomadas por mulheres que levaram a mensagem da prevenção e da necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. Foi a Maratona Outubro Rosa, realizada pela Prefeitura, nesta quinta-feira (24). Ao lado da atual gestora, Manuela Martins, a prefeita eleita do município, Iara Martins (PSD), participou da ação.

Além de ser mulher, Iara é enfermeira, profissional da Saúde e está comprometida com as políticas públicas que garantem saúde e bem-estar às mulheres pacatubenses. Ela ressaltou que não poderia deixar de participar de um evento tão importante.

“Muitas mulheres têm vergonha de ir ao médico, conversar sobre alguma coisa estranha que percebeu na mama ou até mesmo de se tocar. Por isso estou aqui na Maratona Outubro Rosa, não apenas como prefeita eleita, mas como mulher e profissional da saúde. Parabéns à prefeita Manuela Martins por se preocupar com as mulheres e a todas as pacatubenses que participaram”, destacou.

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização, cujo principal objetivo é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mulheres com 40 anos ou mais devem fazer o exame clínico das mamas anualmente.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS