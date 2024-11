Prefeita eleita de São Miguel do Aleixo participa do Seminário em Brasília

Cleane de Everton, prefeita eleita de São Miguel do Aleixo pelo partido União Brasil, está em Brasília para participar da segunda edição do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento, que ocorre nos dias 18 e 19 de novembro, é voltado para prefeitos eleitos e reeleitos, com o objetivo de orientá-los sobre as responsabilidades administrativas e a implementação de políticas públicas nos municípios.

O encontro reúne lideranças de todo o país para debater temas como planejamento estratégico, financiamento municipal e o fortalecimento da gestão pública. A programação inclui palestras, painéis e encontros técnicos que visam capacitar os novos gestores a enfrentar os desafios do mandato, promovendo eficiência administrativa e melhorias nos serviços públicos.

Além de participar do seminário, Cleane cumprirá agenda oficial em Brasília, com reuniões junto a parlamentares e órgãos federais. O objetivo das visitas é buscar recursos e estabelecer parcerias que impulsionem o desenvolvimento de São Miguel do Aleixo, com foco em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. A agenda reforça o compromisso da futura gestão em trabalhar de forma integrada para beneficiar a população do município.

Fonte e foto assessoria