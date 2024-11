Prefeita eleita Iara Martins participa do Pacatuba Fest 2024

Nos dias 23 e 24 de novembro, aconteceu o Pacatuba Fest 2024, uma tradicional festa realizada pela Prefeitura de Pacatuba, que celebra a Emancipação Política da cidade.

A prefeita eleita do município nas eleições deste ano, Iara Martins (PSD), esteve presente no evento. Ela destacou os impactos positivos que a festa trouxe e o aquecimento da economia, gerada pela movimentação do comércio e chegada de turistas na cidade.

“Foi uma festa linda, com a presença de muitos turistas e a cidade ficou com um clima de alegria. As pessoas se orgulham de serem pacatubenses e nós sentimos a felicidade do nosso povo. Isso é muito bom para nossa economia porque o comércio se movimenta, ou seja, as lojas de roupas, os supermercados, as pessoas que vendem bebidas, entre outros ganham mais dinheiro, que circula aqui, dentro da cidade”, destacou Iara.

Há pouco mais de um mês de assumir o comando do município, Iara Martins parabenizou a atual gestão da prefeita de Pacatuba, Manuela Martins (PSD), e ressaltou que sua futura administração vai continuar realizando o Pacatuba Fest.

“A atual gestão está de parabéns pelo empenho e pela organização. Foi uma festa tranquila graças também à presença da segurança, que inibiu ações violentas. O povo pacatubense é acolhedor, sabe receber os visitantes, deixando a festa ainda mais bonita. E me sinto muito feliz porque no ano que vem vou poder contribuir para a realização dessa festa linda em nossa cidade”, ressaltou Iara.

O ex-prefeito do município e esposo da prefeita eleita, Alexandre Martins, também parabenizou o empenho da atual gestão e mostrou sua alegria ao ver o povo de Pacatuba feliz e o município receber muitos turistas e visitantes.

“Foram dois dias de festa, um evento lindo, por isso parabenizo a prefeita Manuela Martins, o secretário municipal Vado, e toda a equipe que organizou essa festa maravilhosa para o povo de Pacatuba. Estão todos de parabéns”, destacou o ex-prefeito.

O Pacatuba Fest 2024 foi realizado em dois dias. No sábado (23), os cantores Kaelzinho Ferraz, Raquel dos Teclados e Samyra Show comandaram a festa. No domingo (24), o evento começou com um arrastão do povoado Areia Branca até a cidade sob o agito de Psirico e o festa terminou com os shows de Seeway e Deivinho Novaes.

“Foi incrível ver tanta gente alegre e numa mesma energia, curtindo shows que com certeza ficarão na memória do nosso município. Fica aqui meu muito obrigada a todos da Secretaria de Cultura e a todos os profissionais que trabalharam tanto para que este evento acontecesse e fosse tão bom como foi para todos nós”, agradeceu a prefeita Manuela Martins.

