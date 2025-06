Prefeita em exercício Suely Menezes garante recurso junto ao senador Alessandro Vieira

Investimento assegura mais qualidade de vida no interior de Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 9, a prefeita em exercício de Lagarto, Suely Menezes, esteve em Aracaju em reunião com o senador Alessandro Vieira. O encontro teve como objetivo a busca por investimentos que promovam melhorias na infraestrutura do município. Na ocasião, o parlamentar confirmou a destinação de recursos para a aquisição de uma retroescavadeira, equipamento essencial para a manutenção das estradas vicinais e para o desenvolvimento das comunidades rurais de Lagarto.

A nova máquina será utilizada para garantir melhores condições de tráfego nas estradas que ligam os povoados à sede municipal, beneficiando diretamente o transporte escolar, o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola, especialmente durante o período chuvoso, quando o acúmulo de sedimentos dificulta o acesso das comunidades, e tem previsão de chegada nos próximos meses.

Para Suely, a conquista representa um importante avanço para a qualidade de vida do povo lagartense.“Essa retroescavadeira será fundamental para manter nossas estradas vicinais em boas condições de uso. Estamos falando de algo que impacta diretamente a vida das pessoas, garantindo que nossos alunos cheguem às escolas, que a população consiga circular com segurança e que o homem do campo possa escoar sua produção. É uma conquista que representa cuidado, atenção e compromisso com o povo de Lagarto”, destacou a prefeita em exercício.

O senador Alessandro Vieira reafirmou seu compromisso com o município e garantiu atenção contínua às demandas da gestão. “Ela veio aqui pedir mais serviços, mais atendimento. Uma retroescavadeira está garantida e assegurada, para ajudar nos serviços e atendimentos à população, que é tão importante. Lagarto é uma cidade polo e terá sempre nossa atenção”, afirmou o parlamentar.

A parceria entre a gestão municipal e o mandato do senador reforça o compromisso com o desenvolvimento de Lagarto, promovendo investimentos que fortalecem a infraestrutura e melhoram a vida da população.

Texto e foto assessoria