PREFEITA EMÍLIA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DO BAIRRO AREIA BRANCA

Com investimento superior a R$ 76 milhões, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, autorizou nesta terça-feira, 12, a execução das obras de infraestrutura do bairro Areia Branca, Zona de Expansão da capital.

O projeto contempla pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e sinalização, alcançando 82 ruas e travessas, que somam aproximadamente 22 km de extensão. A obra, que tem prazo de 25 meses para conclusão, inclui ainda a execução do sistema de micro e macrodrenagem já em andamento na região. Todo o esgoto será captado e encaminhado para a nova Estação de Tratamento de Esgoto, atualmente em construção.

“Chegamos para fazer o que deve ser feito. Eu sempre digo: é direito da população e dever nosso. O gestor tem que trabalhar nesse sentido. Está no nosso plano de governo cuidar da Zona de Expansão, gerar dignidade, e hoje assinamos a ordem de serviço exatamente para isso: infraestrutura, drenagem, esgotamento sanitário e arborização. Esta obra é a resposta para anos de espera da comunidade da Areia Branca, que sofria com lama e poeira. Quando a gente assina uma ordem de serviço, não é para deixar a obra parada, como infelizmente já aconteceu no passado, mas sim para começar de imediato. Aqui mesmo, onde estou, há uns dois meses assinamos a ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra, e a obra começou logo em seguida. É assim que vai ser”, salientou a prefeita Emília.

De acordo com vice-prefeito e secretário de Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques, a obra atende a um antigo anseio da comunidade do bairro Areia Branca, reivindicação que sempre teve espaço em seu mandato como vereador, assim como no da prefeita Emília, quando também era vereadora. “Estou muito emocionado e feliz, porque a Zona de Expansão é uma área que pertence a Aracaju e que, por muito tempo, foi abandonada e esquecida. A gestão da prefeita Emília Corrêa, em apenas sete meses, já implementou várias melhorias na região. Desde o início das obras da Unidade de Saúde da Família e da academia da cidade, passando pela pavimentação e pelas ações para melhorar o transporte coletivo, até a obra de micro e macrodrenagem. Estou muito feliz como cidadão e como vereador que andou muito por aqui, agora participo da assinatura da ordem de serviço para execução de uma obra que vai transformar a realidade dessa comunidade”.

A vice-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Fabíola Medeiros, destacou a importância da obra para a região. “É mais um investimento que a Prefeitura de Aracaju está trazendo para a Zona de Expansão. Já está em andamento o canal de drenagem da região, a infraestrutura do bairro Mosqueiro e, agora, chegamos ao bairro Areia Branca. A obra para a qual estamos dando ordem de serviço hoje contempla esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, paisagismo e calçamento. Assim como as demais, vai preparar a Zona de Expansão e o Areia Branca para o futuro, trazendo mais dignidade às famílias e promovendo desenvolvimento sustentável”, ressaltou.

Infraestrutura e bem-estar

Moradora da Rua G, a dona de casa Ronilda Santos de Jesus comentou sobre a importância das melhorias que sua rua receberá com as obras de infraestrutura. “É uma notícia muito boa, porque a gente sofre com a lama e a poeira. Com essas melhorias, vamos ter também mais segurança para poder sair e chegar tranquilos, sem precisar enfrentar lama”, afirmou. Ela também falou sobre a construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra. “Vai ajudar muito, principalmente quando ficar pronto, por causa das necessidades de saúde que temos. Eu, como sou fibromiálgica, preciso de um posto perto de casa para os atendimentos médicos e com mais especialidades. Vai ser uma maravilha, muito bom mesmo. Já agradeço também por essa questão”, celebrou.

O vendedor Francisco Barboza de Souza, morador da Rua M1, ressaltou a importância dos serviços de micro e macrodrenagem na região. “Se não tiver drenagem, não tem como a água escoar. Quem mora aqui sabe que, quando chove, enche tudo. Aqui é baixo e as casas estão abaixo do nível da rua. Essas obras são muito importantes e vão melhorar a nossa região, que precisa de mais investimentos como esse. Parabéns à gestão”, disse.

A doméstica Maria Silvaneide Dantas de Assis também comemorou a assinatura da ordem de serviço. Para ela, as intervenções vão solucionar problemas antigos enfrentados pelos moradores do bairro. “Quando chove, alaga tudo, porque essas ruas não têm pavimentação. Quem mora aqui há muito tempo já esperava essa melhoria há anos, e agora parece que vai acontecer. É tudo o que a gente quer. Sobre o posto de saúde, até que enfim ele vai sair. E com o esgotamento pronto, não vai ter mais lama, vai ficar tudo certinho. Só temos a agradecer à Prefeitura”, declarou.

Ruas beneficiadas

As obras beneficiarão as seguintes vias do bairro Areia Branca: Rua Ecologista Chico Mendes, Eixo Auxiliar, Rua 45, Rua 46, Rua 47, Rua 48, Rua 49, Rua 51, Rua 54, Rua 435, Rua 436, Rua B, Rua B (Central), Rua Bom Jesus, Rua C, Rua C (Central), Rua Cantinho da Vovó, Rua D, Rua das Mangabeiras, Rua F, Rua G, Rua H, Rua I, Rua José Correia, Rua L, Rua Mãe Alcena, Rua O, Rua Onze, Rua P, Rua Rosa Mística, Rua Treze, Rua Vinte e Cinco, Rua Vinte e Seis, Rua Vinte e Nove, Rua Vinte e Nove (A), Travessa Vinte e Cinco, Travessa 28, Travessa 29A, Travessa 29B, Travessa 29C, Travessa 29D, Travessa 29E, Travessa 29F, Travessa 5 de Outubro, Travessa 6A e Travessa 6B.

Também estão incluídas a Travessa A1, Travessa A2, Travessa B1 (Loteamento Beira Rio), Travessa B2, Travessa B3, Travessa Brandão, Travessa C2, Travessa C3, Travessa Cantinho da Vovó, Travessa Chico Mendes, Travessa E, Travessa Isaura, Travessa J1, Travessa J2, Travessa J3, Travessa Jataí, Travessa José Cesário, Travessa José Correia, Travessa Luzineta Correia, Travessa Manoel Ferreira Canuto, Travessa Manoel Raimundo, Travessa R1, Travessa R2, Travessa Ver. João Bezerra, Travessa Onze, Rua do Cemitério, Ruas A, C e E (Loteamento Beira Rio), Rua B1 (Loteamento Beira Rio), Rua B2 (Loteamento Beira Rio), Rua da Estação (Loteamento Beira Rio), Travessa Um (Loteamento Beira Rio), Rua do Ibama, Rua Recanto Evangélico, Travessa C1, Travessa C4 e Travessa Muniz.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade os secretários municipais Sérgio Guimarães, da Infraestrutura (Seminfra); Itamar Bezerra, de Governo (Segov); Simone Valadares, da Família e da Assistência Social (Semfas); Thyago Silva, do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); o deputado estadual Georgeo Passos, os vereadores de Aracaju: Lúcio Flávio, vice-líder da Prefeita na Câmara, Sargento Byron Estrelas do Mar, Marcel Andrade, Thannata da Equoterapia, Sávio Neto de Vardo e Maurício Maravilha. O evento também contou com a participação do comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva, e do superintendente de Transportes e Trânsito de Araçá, Nelson Felipe.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA