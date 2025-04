PREFEITA EMÍLIA ASSINA TERMO DE PARCERIA QUE DESTINA 500 MIL REAIS A TRÊS CLUBES DO FUTEBOL ARACAJUANO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) e da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), anunciou, nesta quinta-feira (10), o repasse de 500 mil reais aos clubes de futebol da Capital que atuam na primeira divisão do futebol sergipano.

O fomento, que provém de recursos do próprio município, vai beneficiar em parcela única a Associação Desportiva Confiança, o Club Sportivo Sergipe e o Falcon Futebol Clube. O Sergipe e o Confiança receberão 200 mil reais, e o Falcon receberá 100 mil reais.

O termo de parceria privilegia os grupos que atuam há mais tempo no município e foi construído coletivamente ao longo de quatro reuniões entre a Prefeitura de Aracaju, a Sejesp e os clubes filiados à Federação Sergipana de Futebol (FSF).

Desfalque histórico: o repasse é o maior já visto

Durante a solenidade, a Prefeita Emília Corrêa lembrou que foi em 2022 a última vez que a Prefeitura patrocinou clubes da capital e que, neste ano, o montante é o maior já visto. “Eu estou muito feliz de poder contribuir com o futebol aracajuano. Meu coração está aberto para fazer o melhor pelo povo”, disse. Ela revelou, ainda, uma novidade em relação às emendas parlamentares da Câmara Municipal. “Nós liberamos as emendas impositivas dos vereadores de forma consensuada, que é o valor de 7 milhões de reais para os times. Eles pediram e hoje mesmo já vai estar sendo liberada a primeira parcela desses 7 milhões, exatamente hoje”, afirmou sobre mais uma fonte de recursos dividida em sete parcelas, em comum acordo.

O secretário da Sejesp, José Aquiles, explicou que o apoio financeiro da Prefeitura ao futebol aracajuano era esporádico em anos anteriores, sem regularidade definida, e reafirmou a importância do esporte na história de Aracaju. “Este é um patrocínio que foi construído com diálogo e respeito. Para fazer futebol, precisa ter algo chamado paixão: amor ao esporte e ao nosso povo. Não é só sobre o esporte, é sobre a nossa cultura. O futebol tem um impacto muito importante na nossa cidade, da juventude, dos mais velhos, dos operários, dos bairros, do bairro periférico, da Zona Sul… É um compromisso da Nova Gestão que o patrocínio da Prefeitura que inicia hoje seja uma semente para os próximos anos e que fique eternamente”, citou

Três clubes, uma paixão

Confiança, Sergipe e Falcon fazem parte do patrimônio esportivo e cultural da cidade, representando a paixão de milhares de torcedores e o potencial transformador do futebol na vida da juventude.

Esta será a primeira vez que o Falcon vai receber verba da Prefeitura de Aracaju. Apesar de levar o nome da Barra dos Coqueiros, o Falcon sempre realizou seus treinamentos na Capital, o que oficializou recentemente o clube como pertencente ao município. André Luiz, coordenador de futebol, falou sobre a importância do recurso. “O Falcon lançou agora, recentemente, a escolinha de futebol. A gente está começando também a trabalhar com meninos de sete até os 20 anos e essa verba vai nos ajudar muito a manter isso vivo”.

“O valor é 100% maior do que o que a gente estava acostumado a receber”, contou Junior Torres, presidente do Sergipe. “No ano passado a gente não recebeu. No ano retrasado, foi 100 mil”, explicou. Segundo o presidente, o clube desenvolve projetos com a APAE e com cerca de 80 jovens do Santa Maria, com a manutenção de uma escolinha de futebol gratuita em contrapartida social.

Para Pedro Dantas, presidente do Confiança, a parceria é de sucesso e vai facilitar a inclusão de jovens no esporte. “Emília se sensibilizou e está apoiando o futebol, então é com muita alegria que a gente vem receber esse apoio. Espero que durante a gestão da Emília sempre tenha essa parceria entre o futebol e a prefeitura de Aracaju”, celebrou. “Passamos 2023 e 2024 sem nenhum apoio da prefeitura. Tivemos apoio, sim, da Câmara de Vereadores por meio das emendas. E agora com esse valor, a gente vai fazer bom uso para o Campeonato Brasileiro da Série C”, complementou Gilson Junior, vice-presidente da associação.

Estiveram na solenidade a prefeita Emília Corrêa, o secretário da Sejesp, José Aquiles, e o secretário da Fazenda, Sidney Thiago, além de vereadores, deputados, secretários e coordenadores de órgãos vinculados à Prefeitura e ao futebol em Aracaju.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA