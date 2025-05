Prefeita Emília Corrêa confirma apoio ao concurso Arrasta Pé em Aracaju

A cultura junina sergipana ganhou um importante reforço nesta semana. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou de uma reunião na sede da LINQUAJUSE (Liga das Quadrilhas Juninas do Estado de Sergipe), ao lado do vereador Binho, presidentes de quadrilhas da capital e do interior, além do diretor do Estação Cidadania. A pauta principal do encontro foi o fortalecimento do São João em Aracaju e o pedido para que o tradicional concurso Arrasta Pé seja realizado, pela primeira vez, na capital sergipana, em um espaço da prefeitura.

O movimento foi articulado pelo vereador Binho, que tem se destacado pela defesa da cultura popular e das tradições juninas. Durante a conversa, os representantes das quadrilhas destacaram a importância de ter um espaço acessível e estruturado para acolher o concurso, que reúne grupos de todo o estado.

Sensível à demanda dos quadrilheiros, a prefeita Emília Corrêa garantiu o apoio da gestão municipal e, em parceria com o diretor do Estação Cidadania, Wallace Machado, autorizou a realização do evento no espaço, que já é referência para ações culturais e sociais em Aracaju.

O vereador Binho celebrou o resultado da reunião e reforçou seu compromisso com o movimento junino. “Não consigo ver São João sem quadrilha junina. Essa cultura faz parte da nossa identidade e precisa ser respeitada, valorizada e fortalecida. Trazer o Arrasta Pé para um espaço da prefeitura em Aracaju é uma conquista de todos os que lutam para manter viva essa tradição tão linda do nosso povo”, disse.

O concurso Arrasta Pé está previsto para acontecer em junho, dos dias 11 à 15, no Estação Cidadania, marcando um novo capítulo para o São João de Aracaju e reafirmando o papel das quadrilhas como protagonistas da festa mais nordestina do país.

Texto e foto assessoria