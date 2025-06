PREFEITA EMÍLIA CORRÊA DIALOGA COM MORADORES DAS OCUPAÇÕES MARIVAN SUL E 13 DE DEZEMBRO, EM ARACAJU

Com o objetivo de encontrar soluções para os problemas enfrentados por moradores das ocupações Marivan Sul, no bairro Marivan, e 13 de Dezembro, no bairro Atalaia, a prefeita Emília Corrêa recebeu, nesta quinta-feira (26), uma comissão formada por representantes das duas localidades.

A reunião foi intermediada pelo vereador Camilo Daniel e teve como pauta questões relacionadas à moradia, proteção do meio ambiente, saúde e aspectos jurídicos.

“Esse é um novo tempo que estamos vivendo em várias esferas, em diversos setores da administração. E temos muita boa vontade para resolver essa questão da moradia. Sabemos que não é fácil, que é desafiador, mas entendemos que isso é um direito, uma proteção, o sonho de toda família. Não é a primeira ocupação que recebemos aqui. Já tivemos duas ocupações em que acolhemos as pessoas, ouvimos, visitamos os locais, e isso, com certeza, faz a diferença para a solução dos problemas”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Ela também comentou os encaminhamentos da reunião. “Já temos um cadastro feito com um determinado número de famílias, mas houve uma divergência em relação aos dados apresentados por eles. Então, ficou encaminhada a atualização desse levantamento. Também foi definida uma visita ambiental, que é muito importante, pois a área abriga uma fauna que precisa ser respeitada e preservada. Estamos falando de meio ambiente, de fauna e de pessoas, de seres humanos que precisam de todo o amparo”, pontuou a prefeita.

Para o vereador Camilo Daniel, a reunião foi bastante produtiva. Segundo ele, as primeiras tratativas sobre as duas ocupações começaram entre abril e maio. “Temos mais de mil famílias em situação de completa vulnerabilidade, uma realidade muito difícil, por se tratar de famílias sem teto. Nesta reunião, tivemos a oportunidade de dialogar com a prefeita Emília sobre algumas ocupações do município. É fundamental que a Prefeitura de Aracaju acompanhe de perto essa situação, pois há ocupações com mais de sete anos, onde pessoas ainda vivem sob lonas”, afirmou, reforçando o pedido de apoio da gestão para garantir moradia popular e proteção às famílias que enfrentam processos de reintegração de posse. “Queremos ser parceiros e fazer parte da solução desse problema”, acrescentou o vereador.

Moradia e dignidade

Líder comunitário da Ocupação 13 de Dezembro, o motorista Gilberto Pinheiro de Oliveira falou sobre a importância do encontro. “Avalio como positivo e saímos confiantes no compromisso da prefeita com o povo. Temos certeza de que tudo vai dar certo, porque a prefeita se posicionou de forma positiva diante das nossas demandas, demonstrando preocupação com o que colocamos na mesa para discussão. Essa é a forma de resolver essas questões: com diálogo”, ressaltou. De acordo com ele, a ocupação existe há oito meses, reúne 200 famílias e está localizada em uma Área de Proteção Permanente (APP).

Outro representante comunitário, o músico Luiz Jorge Pereira Souza, morador da ocupação Marivan Sul há oito anos, agradeceu o empenho da gestão. “Foi muito gratificante para buscarmos a solução da nossa situação, que é precária. Essa reunião com ela foi muito importante porque, pelo que falou, deu para perceber que se colocou no nosso lugar, que compreende o que estamos passando. Só tenho a agradecer a Deus e a todos por esse momento”, concluiu.

Presenças

Participaram da reunião os secretários municipais Sérgio Guimarães (Infraestrutura), Emília Golzio (Meio Ambiente), Fábio Uchôa (Articulação, Parcerias e Investimentos), Simone Valadares (Família e Assistência Social), além do presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Hugo Esoj, e representantes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

Foto: Karla Tavares/Secom PMA