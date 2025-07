Prefeita Emília inaugura Sala do Empreendedor na sede da Fundat

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, inaugurou nesta terça-feira, 1º, a Sala do Empreendedor Francisco Pimentel Franco, que passará a funcionar na sede da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). A iniciativa, resultado de convênio entre a Prefeitura e o Sebrae Sergipe, visa impulsionar e fortalecer negócios locais e pequenas empresas.

“O empreendedorismo liberta e dá autonomia às pessoas, principalmente porque aqui é uma sala voltada não só para o empreendedorismo, mas, acima de tudo, representa um benefício para o microempreendedor que precisa desse apoio. E a Prefeitura, junto com o Sebrae, está oferecendo esse suporte, que com certeza vai gerar muitos frutos para as pessoas e para o município. As pessoas precisam dessa autonomia, e quando a gente oferece esse impulso por meio de um espaço como esse, tudo se torna mais fácil”, destacou a prefeita, reforçando a importância das parcerias para a consolidação dos projetos.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou que o momento representa um marco, tendo em vista que o município de Aracaju ainda não contava com uma Sala do Empreendedor. “É um convênio que o Sebrae celebra com a Prefeitura de Aracaju pela primeira vez, trazendo essa sala, valorizando as parcerias e entendendo que, de mãos dadas, conseguimos avançar cada vez mais em busca do melhor para a população da capital”, afirmou. Ela também anunciou um novo passo da instituição. “O Sebrae também vai inaugurar nesta gestão e transferir o escritório de Aracaju, da Grande Aracaju, para o centro da cidade. Dessa forma, a gente ajuda a povoar cada vez mais o comércio local e fazer com que o comércio retome a vida e toda a movimentação e o desenvolvimento que Aracaju tanto precisa”, acrescentou.

Para a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, Aracaju dá mais um passo inovador com essa nova parceria. Ela destacou a importância de instalar a Sala do Empreendedor em um ponto estratégico da cidade, no coração do comércio. “Trata-se de mais uma vitória desta gestão no campo da inovação. Acredito que a Sala do Empreendedor vai realmente revolucionar nossa empregabilidade, fomentar a geração de empregos e, acima de tudo, garantir mais dignidade. Aracaju nunca teve um espaço como esse. É uma conquista, fruto de uma parceria de sucesso entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundat, e o Sebrae”, comemorou.

Homenagem

A Sala do Empreendedor da Fundat leva o nome de Francisco Pimentel Franco, conhecido como “Chico da P. Franco”, empresário que marcou o comércio e a comunicação em Sergipe. Nascido em Aracaju, em 1931, herdou o espírito empreendedor de sua família. Ainda jovem, estudou contabilidade e já demonstrava seu talento comercial ao lado do pai. Assumiu a liderança de um dos empreendimentos da família e transformou a vitrine da Rua João Pessoa em um verdadeiro espetáculo. “Seu Chico” não se limitou ao varejo: foi precursor no setor de mídia em Sergipe. Instalou a primeira repetidora de TV e foi um dos idealizadores da fundação da TV Sergipe, afiliada à Rede Globo.

Filho do homenageado, Ricardo Melo Franco agradeceu o reconhecimento. “Ficamos muito felizes porque, na verdade, meu pai sempre foi um empreendedor, uma palavra que nem existia na época dele. Ele foi um visionário, tanto que foi um dos fundadores da TV Sergipe e trouxe muita coisa para nossa cidade e nosso estado. Nossa família ficou muito emocionada com essa homenagem. Ele era uma pessoa que não pensava só em si, pensava no coletivo. É isso que eu sempre tento seguir. Tenho muito orgulho de ser filho dele, pela pessoa íntegra que ele era”, disse.

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor será um centro de referência para quem deseja abrir, formalizar, ampliar ou qualificar seu negócio em Aracaju. No local, empreendedores terão acesso a orientações sobre registro de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de documentos fiscais, capacitações, crédito orientado e outros serviços que integram a política de incentivo à economia local promovida pela gestão municipal.

A iniciativa busca fortalecer o ambiente de negócios na capital, especialmente para micro e pequenos empreendedores, oferecendo um atendimento mais humanizado, ágil e centralizado. O espaço cria uma ponte real entre o cidadão que quer empreender e as ferramentas de que ele precisa. A Sala do Empreendedor é um passo importante para gerar trabalho e renda com dignidade.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, compareceu à inauguração e destacou a relevância do espaço. “Esse é um momento oportuno para discutirmos o fortalecimento do empreendedorismo. Uma grande ação realizada hoje aqui entre a Prefeitura de Aracaju e o Sebrae, que merece ser celebrada. Encerramos agora os festejos juninos, com o Forró Caju e o Arraiá do Povo, eventos que geraram desenvolvimento e oportunidades para os empreendedores. E com esse espaço, sem dúvida nenhuma, o empreendedor terá acolhimento, orientação e a qualificação necessária para aproveitar melhor esse momento”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA