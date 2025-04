Prefeita Emília Corrêa visita obras de reestruturação da Avenida Maranhão

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, visitou nesta sexta-feira, 4, as obras de reestruturação da Avenida Maranhão, que contemplam melhorias significativas em infraestrutura, drenagem e mobilidade urbana. A intervenção inclui a substituição completa da camada asfáltica, recuperação de calçadas, revitalização de passeios, ciclofaixas e ciclovias. Além da implementação de nova sinalização vertical e horizontal.

De acordo com a prefeita, o projeto também abrange a urbanização da área, com foco na preservação das árvores existentes. “A rede de drenagem antiga estava localizada sob as árvores e, com essa justificativa, a gestão passada determinou a remoção para manutenção. No entanto, seguindo o nosso compromisso com o meio ambiente, foram feitos ajuste e, agora, a drenagem será refeita dentro da via para preservar as árvores existentes”, disse.

O coordenador de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Júlio César, detalhou a extensão da obra. “A reestruturação se estende desde o encontro com a Avenida Ayrton Telles até a Avenida do Matadouro, e segue até a Avenida Tancredo Neves, incluindo um trecho da Avenida Alcides Fontes, que interliga com a Avenida Maranhão. O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões e contempla cerca de quatro quilômetros em cada sentido da via”, informou.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Guimarães, destacou os benefícios que a obra trará para os moradores da região. “A importância dessa obra é enorme. Aqui é uma área que sofre com alagamentos, pois é uma confluência de várias vias. Com a nova drenagem e as grandes manilhas, vamos solucionar isso. A pavimentação nova, com passeio e ciclovia, vai atender não só os motoristas, mas todos os moradores da região, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida. E vamos manter esse verde lindo que temos aqui. A previsão é que tudo esteja pronto até novembro”, afirmou.

