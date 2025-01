PREFEITA EMÍLIA DISCUTE SOLUÇÕES PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A INOVAÇÃO EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, visitou nesta sexta-feira (17), a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde). A gestora conversou com os servidores e conheceu o trabalho desenvolvido pela pasta para impulsionar o crescimento econômico e a inovação do município.

Na reunião, os gestores discutiram a consolidação de projetos focados no fortalecimento dos MEIs, na promoção da educação empreendedora e financeira, e na formação para o trabalho, visando incentivar o empreendedorismo, capacitar a população e ampliar as oportunidades de emprego e geração de renda.

“São ações essenciais para melhorar a inovação, qualificar as pessoas e disseminar o empreendedorismo. Estamos ansiosos para avançar significativamente nesse sentido, mas sempre com diálogo, para garantir que cada passo seja bem dado e traga resultados positivos para todos os aracajuanos”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

O secretário da Semde, Dilermando Júnior, destacou que a reunião teve como principal objetivo alinhar demandas, cujas ações farão parte do plano de 100 dias de gestão da pasta. “Tivemos a honra de receber a nossa prefeita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação para apresentar todos aqueles que estão envolvidos com esse processo e apresentar projetos que farão uma transformação significativa na vida das pessoas, principalmente para os MEIs”, frisou.

Caju Hub

Após a reunião na Semde, a prefeita esteve no Caju Hub, espaço destinado ao estímulo do empreendedorismo e do desenvolvimento de novos negócios na área tecnológica. Instalado no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla da Atalaia, o projeto tem como foco a formação de mão de obra para empresas do setor de tecnologia que já atuam no estado e para aquelas que se instalarem na cidade futuramente.

“Essa visita ao Caju Hub traz para a gente tudo aquilo que mais desejamos: acelerar os processos de autonomia e liberdade econômica, além de transformar vidas”, destacou Emília. Ainda de acordo com a prefeita, ações como essas são essenciais para estimular a geração de emprego e renda. “A prefeitura quer isso para todos os aracajuanos, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade. Possibilitar mais oportunidades”, concluiu.

Foto: Diane Queiroz