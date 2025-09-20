Prefeita Emília  inaugura Unidade de Qualificação Profissional no Mosqueiro

A prefeita Emília Corrêa inaugurou, na noite desta sexta-feira, 19, uma Unidade de Qualificação Profissional (UQP) no bairro Mosqueiro. Voltado ao apoio na geração de renda da comunidade local, o centro gerido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) vai contribuir para o desenvolvimento econômico da região ao ofertar cursos de qualificação profissional, serviços de documentação civil e orientações sobre empreendedorismo.

Após o descerramento da placa de inauguração, a prefeita Emília Corrêa compôs o dispositivo acompanhada de crianças da região, que espontaneamente se aproximaram dela. “O carinho que as crianças têm me passado é o amor de Deus”, definiu. “Essa unidade aqui representa muito para a comunidade, porque representa reinventar-se. Ela representa esperança. Quantas e quantas pessoas muitas vezes não conseguem um emprego, porque não têm condições de se capacitar? Aqui é gratuito e é de todos. Seja na área da beleza, na área da gastronomia, na área da tecnologia, temos professores aptos para deixarem as pessoas com oportunidade daqui para frente. Venham e aproveitem”, convidou, dirigindo-se aos moradores do Mosqueiro na plateia.

Os percursos formativos na UQP estão previstos para começar a partir do dia 29 de setembro, com três eixos de ensino: Produção Alimentícia, com os cursos “Cozinha Quente e Acompanhamentos” e “Comida de Boteco”; Gestão e Negócios, com os cursos “Telemarketing” e “Operador de Caixa”, e Estética Aplicada à Beleza com os cursos “Técnicas Básicas de Barbearia e Corte Masculino” e “Técnicas Básicas de Maquiagem”.

Além de promover educação voltada ao mercado de trabalho, a unidade será ponte entre a população e as empresas, oferecendo serviços como cadastro de currículos, atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e Carteira de Saúde para Diabéticos, Hemofílicos e pessoas com Fibromialgia.

O espaço

Localizado na Avenida Doutor José Domingos Maia, o espaço é equipado pela Fundat, que investiu em mobílias, máquinas, ar condicionado e sinalização interna. A estrutura da UQP é composta por uma recepção, sala de atendimento, duas salas de aula, um laboratório de informática, uma sala para atendimento voltado à Carteira de Identidade Nacional (CIN), uma cozinha, dois banheiros (sendo um para Pessoas com Deficiência), uma sala de coordenação, ampla área de circulação e uma de ventilação.

“A escolha desse lugar foi muito estratégica”, contou a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg. “A gente passou um tempo procurando um equipamento que pudesse aliar a questão do acesso à questão da população ter mais possibilidades numa área de mais empreendedorismo. A gente traçou metas para que hoje pudesse estar numa localização que eu acho que é privilegiada dentro do Mosqueiro, de muito acesso a transporte público. Nós não fizemos de qualquer jeito, foi feito tudo com muito planejamento e com muita dedicação”, explicou, sobre o espaço, que conta também com uma horta comunitária sem agrotóxicos.

Emocionada durante a solenidade, a presidente destacou, ainda, que o equipamento significa “cuidado, inovação e uma mudança de vida para essa população que foi por tanto tempo deixada de lado, renegada por vários gestores”.

Aprovação da população

Neide Góis é dona de casa e mora no Mosqueiro há mais de 40 anos. Ao passar em frente à UQP com as filhas, ela comemorou a inauguração e falou da necessidade de mais equipamentos públicos na região. “Com os anos, a Zona de Expansão cresceu e esses serviços são benéficos para quem mora aqui. Tem muitos jovens que precisam fazer um curso, muitos senhores também, e tendo uma localidade perto é ótimo, porque facilita muito em questão de deslocamento. Sem falar que é gratuito. Isso é o mais importante. Realmente é gratificante mesmo ver isso acontecer. Ao menos alguma coisa boa veio para a nossa área e eu creio que vai chegar mais ainda”, afirmou.

José Leonardo da Silva é caseiro de um sítio no Mosqueiro e conta que tirou sua Carteira de Identidade Nacional (CIN) há dois meses graças a um mutirão da Fundat. Ao saber da disponibilidade do serviço perto da sua casa, comemorou. “A gente não vai mais se deslocar para um lugar mais longe se tem uma unidade aqui tão perto. Eu acho que para população é essencial. Dá orgulho de ver. Isso é uma coisa muito boa pra gente e já deveria ter acontecido há muitos anos, mas ninguém nunca fez. Felizmente, a doutora Emília tá trazendo pra cá e ficamos gratos”.

Professora homenageada

A nova UQP recebeu o nome da Professora Guiomar Conceição Brito dos Santos. Nascida em 18 de dezembro de 1930 e registrada em 1931 na cidade de São Cristóvão, a Professora Guiomar, como era carinhosamente chamada, dedicou sua vida à comunidade de Mosqueiro. Conhecida por seu amor, caridade e doação, ela abriu as portas de seu lar para alfabetizar crianças e jovens, além de garantir a merenda dos alunos em tempos de escassez de recursos básicos.

Sua casa era um refúgio para crianças e jovens de todas as idades, alfabetizados por ela em um período desafiador, quando o bairro ainda não contava com infraestrutura básica como água encanada, luz elétrica ou fogão a gás. Além de educadora, Guiomar era responsável pela merenda de seus alunos, garantindo que ninguém passasse fome.

Guiomar e seu esposo doaram um terreno para a construção do colégio estadual Leonor Teles de Menezes, um gesto que reflete sua visão e generosidade, marcadas por inúmeras doações e visitas aos mais necessitados.

O genro da homenageada, Marcos Vinícius Vieira, falou em nome dos familiares de Guiomar em seu discurso. “Essa mulher incrível nos deixou um legado maravilhoso de amor ao próximo, com aquela preocupação em alfabetizar as crianças e jovens carentes dessa comunidade. Estamos aqui homenageando ela e agradeço a Deus e a essa prefeita maravilhosa que se preocupou em cuidar da nossa comunidade. Ela tem feito coisas maravilhosas pela nossa comunidade”, ressaltou.

“O espaço receber o nome da professora Guiomar Conceição é de uma justiça e de um carinho, de um respeito à história de vida dela muito significativo. Não só para a família, mas para todos nós”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

Fotos: Karla Tavares/Secom PMA