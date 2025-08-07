PREFEITA GABI DE LICA ANUNCIA MAIOR CORRIDA DO JEGUE EM  ITABI DA HISTÓRIA COM 17 ATRAÇÕES E 3 DIAS DE FESTA

Prefeita Gabi de Lica realiza a maior Corrida do Jegue da história de Itabi com 17 atrações musicais e três dias de festa entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025.
O município de Itabi, no alto sertão sergipano, se prepara para viver um dos momentos mais grandiosos de sua história: a 43ª Corrida do Jegue, que neste ano contará com a maior estrutura e programação já realizadas, segundo a organização do evento. A responsável por esse feito é a prefeita Gabi de Lica, que promoveu uma verdadeira transformação na festa tradicional, apostando em três dias de celebração e 17 atrações musicais.
O evento acontece entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025 e já movimenta a expectativa de moradores, turistas e comerciantes locais, que aguardam ansiosamente pela programação especial, que promete fortalecer ainda mais a cultura regional e a economia da cidade.
A lista de atrações mescla grandes nomes da música nordestina com talentos locais e nacionais. Estão confirmados:
Solange Almeida
Devinho Novaes
Fogo na Saia
Edu Guerra
Bruno Góis
Galã
Mikael Santos
Brenno Mattos
Reinan Santos
Glauber Souza
Josué Resende
Geninho Batalha
Dedé & Jeany
A Vontade
Leonne O Nobre
Liene A Rainha
Ivaldo Macêdo
A festa é uma realização da Prefeitura de Itabi, com apoio da FUNCAP – Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe e do Governo do Estado de Sergipe.
Além de celebrar uma tradição enraizada na cultura nordestina, a Corrida do Jegue também se destaca por seu impacto positivo na economia local, movimentando o comércio, gerando emprego e atraindo visitantes de diversas regiões. A prefeita Gabi de Lica reafirma, com essa edição histórica, seu compromisso com o desenvolvimento cultural e econômico de Itabi.
Texto e foto assessoria