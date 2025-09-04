Prefeita Gabi e deputado Neto Batalha convidam governador Fábio para a Corrida do Jegue

O município de Itabi já está em contagem regressiva para a tradicional 43ª Corrida do Jegue, que neste ano será realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025. Nesta semana, a prefeita Gabi de Lica e o deputado estadual Neto Batalha foram pessoalmente ao governador Fábio Mitidieri para entregar o convite oficial do evento, que é considerado um dos maiores símbolos da cultura popular sergipana.

Para a prefeita, a festa é muito mais que um momento de lazer. “A Corrida do Jegue é a essência da nossa tradição, um encontro que fortalece a economia local, gera emprego e traz orgulho ao povo de Itabi. Somos muito gratos ao governador pela recepção e apoio”, afirmou Gabi de Lica.

O evento é conhecido por reunir milhares de pessoas em competições irreverentes, shows musicais e apresentações culturais que resgatam a identidade nordestina. Em 2025, a expectativa é superar o público das últimas edições e atrair visitantes de várias cidades de Sergipe e estados vizinhos, impulsionando o turismo na região.

O governador Fábio Mitidieri agradeceu o convite e reforçou a importância de iniciativas que preservam a cultura popular do interior. Já o deputado Neto Batalha destacou que a Corrida do Jegue é também um espaço de confraternização, lazer e integração entre comunidades.

A prefeita Gabi de Lica e o deputado Neto Batalha entregaram o convite da Corrida do Jegue 2025 ao governador Fábio Mitidieri. Evento acontece em Itabi nos dias 19, 20 e 21 de setembro.

Foto assessoria