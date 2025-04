Prefeita Gabi de Lica entrega peixe da semana santa para famílias de Itabi

A prefeita Gabi de Lica de Itabi, junto com a equipe da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega dos kits da Semana Santa, uma ação solidária que faz parte do programa Peixe na Mesa. Essa iniciativa visa beneficiar inúmeras famílias do município, garantindo o acesso a alimentos essenciais como peixe, arroz e outros itens típicos para a celebração da data religiosa.

Em sua fala durante a entrega, Gabi de Lica destacou a importância da ação, ressaltando que a gestão municipal está firme no propósito de tornar Itabi mais humana, justa e solidária. “São inúmeras famílias beneficiadas, e isso representa o cuidado da nossa gestão com nossa população, especialmente nesse período de fé e reflexão”, afirmou a prefeita.

A ação de entrega do peixe da Semana Santa é um gesto de solidariedade que visa atender aqueles que mais precisam, trazendo um alívio durante a celebração da data, que é marcada pela união e reflexão. As famílias que receberam o benefício expressaram agradecimento, destacando a relevância da Prefeitura de Itabi em garantir que todos tenham uma Semana Santa abençoada e digna.

“Seguimos firmes no propósito de fazer uma Itabi mais humana, justa e solidária”, completou a prefeita. A gestão de Gabi de Lica continua a se destacar por suas iniciativas sociais, sempre com foco no bem-estar da população.

A Prefeitura Municipal de Itabi reforça, com ações como essa, seu compromisso em melhorar a qualidade de vida das famílias, promovendo solidariedade e apoio, especialmente em tempos de necessidade.

Prefeita Gabi de Lica distribui peixe da Semana Santa em Itabi, beneficiando famílias com o programa Peixe na Mesa. Ação solidária da Prefeitura leva esperança e união à população!

Texto e foto assessoria