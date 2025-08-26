Prefeita Gabi de Lica marca presença no lançamento do Programa Sergipe Sem Fome

A prefeita Gabi de Lica participou do lançamento do Programa Sergipe Sem Fome, do Governo do Estado, reforçando apoio às ações de segurança alimentar em Itabi.

A prefeita Gabi de Lica participou nesta semana do lançamento do Programa Sergipe Sem Fome, iniciativa do Governo do Estado de Sergipe que centraliza a política estadual de segurança alimentar. O evento ocorreu no Teatro Tobias Barreto, em Itabi, e contou com a presença de diversas autoridades, reforçando o compromisso com a população mais vulnerável.

Durante a solenidade, Gabi de Lica esteve acompanhada da secretária de Assistência Social, Letícia, do secretário de Agricultura, Murilo, e da chefe de Gabinete da Prefeitura, Franciele. A participação da prefeita evidencia o engajamento do município de Itabi em apoiar as ações do governo estadual voltadas para garantir dignidade e comida na mesa de quem mais precisa.

“Seguimos juntos, fortalecendo parcerias para que cada ação do Governo de Sergipe chegue efetivamente à população que mais precisa”, destacou Gabi de Lica durante o evento.

O Programa Sergipe Sem Fome contempla ações como distribuição de cestas básicas, apoio a agricultores familiares e parcerias com instituições de ensino e organizações sociais, garantindo que os recursos cheguem de forma eficiente à população em situação de vulnerabilidade.

A presença da prefeita reforça a importância da colaboração entre governo estadual e municipal, visando reduzir a insegurança alimentar e promover melhorias na qualidade de vida dos cidadãos.

Texto e foto assessoria