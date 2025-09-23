Prefeita Gabi de Lica realiza a maior Festa do Jegue da história de Itabi

A Prefeitura de Itabi, sob a gestão da prefeita Gabi de Lica, realizou a maior Festa do Jegue da história da cidade. Entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025, a cidade viveu três dias intensos de música, tradição e celebração cultural, reunindo moradores, turistas e competidores para prestigiar o evento que já se consolidou como patrimônio cultural do município.

A abertura, na sexta-feira (19), contou com shows de Josué Resende, Glauber Souza, Brenno Mattos, Dedé e Jeany e Liene, a Rainha, garantindo animação e um público animado desde o início. No sábado (20), a programação começou cedo com a tradicional Alvorada, seguindo à noite com apresentações de Geninho Batalha, Reinan Santos, Leonne o Nobre, Bruno Góis, Ivaldo Maceto, Solange Almeida e Mikael Santos, consolidando a festa como a maior edição já realizada.

O domingo (21) marcou o momento mais aguardado do evento: a corrida do jegue. Antes da disputa, o público pôde conferir apresentações de Devinho Novaes, Fogo na Saia e Edu Guerra, criando uma atmosfera de animação e expectativa. A festa foi encerrada com os shows das bandas A Vontade e Galã, reunindo milhares de pessoas que celebraram a cultura e a tradição itabiense até o fim.

A prefeita Gabi de Lica comemorou o sucesso da edição: “Realizamos a maior Festa do Jegue da história de Itabi. A cidade recebeu visitantes de toda a região, e a alegria tomou conta das ruas e da praça de eventos. Quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura, os artistas e, principalmente, o povo de Itabi por ter feito desse evento um momento histórico e inesquecível”, destacou.

A Festa do Jegue contou com uma estrutura completa, incluindo segurança reforçada, pontos de apoio médico, organização para o trânsito e áreas de alimentação e lazer para toda a família. A Prefeitura, por meio da Funcap, garantiu que todos os detalhes fossem pensados para proporcionar conforto, segurança e diversão, tornando o evento ainda mais grandioso.

Além das competições e shows, o evento reforçou a tradição cultural da cidade, valorizando a música, o folclore e a identidade de Itabi. Segundo o público presente, a edição de 2025 superou todas as expectativas, tornando-se um marco na história da festa e da cidade.

