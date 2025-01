PREFEITA IANNA PORTO CELEBRA CONQUISTA DE RECURSOS PARA TRANSFORMAR A LAGOA GRANDE EM PONTO DE LAZER

A prefeita de Nossa Senhora das Dores, Ianna Porto, comemorou, nesta sexta, 24 de janeiro, a conquista de recursos destinados pelo senador Rogério Carvalho para a construção de uma área de lazer na Lagoa Grande, localizada às margens da rodovia SE-230, que liga o município a Nossa Senhora da Glória. O valor será utilizado para a urbanização completa da região, tornando-a um ponto de encontro e lazer para os dorenses, projeto aguardado pela população há muitos anos. A previsão é que as obras comecem no segundo semestre deste ano e sejam concluídas até o meio de 2026.

A prefeita Ianna Porto se emocionou ao falar sobre o projeto. “Este é um sonho que se torna realidade. Com muito esforço e parceria com o senador Rogério Carvalho, estamos trazendo um grande marco para a nossa cidade. A Lagoa Grande será um espaço de diversão e convivência que nossa população tanto merece e sabemos que isso promete marcar uma nova fase para a cidade”, destaca.

O senador também destacou a parceria com a gestão de Ianna Porto. “Nós vamos destinar recursos para fazer toda a urbanização da Lagoa Grande. Até o meio do ano que vem, essa obra será entregue aos dorenses para que todos possam ter uma importante área de lazer com conforto e qualidade”, relata.

Além desse anúncio, o senador também selou o compromisso com o município para a perfuração de três poços artesianos na região, visando minimizar o impacto das comunidades que enfrentam dificuldades com o abastecimento de água.

A prefeita Ianna Porto reforçou a importância dessas conquistas para o futuro da cidade. “Estamos trabalhando para transformar Nossa Senhora das Dores em um lugar melhor para se viver. Agradeço muito ao senador Rogério Carvalho por olhar para a nossa cidade. Parcerias como essa são essenciais para que possamos trazer o desenvolvimento que nossa população tanto espera e merece”, afirma.

Fonte assessoria – Foto: Janaína Santos