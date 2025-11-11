Jeane da Farmácia se reúne com técnicos da Seplan para avaliar limites municipais

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia, teve uma reunião na Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), órgão do Governo de Sergipe, para ter acesso aos dados que dizem respeito aos limites municipais.

De acordo com Paloma Pinheiro (Coordenadora de Limites Territoriais) e

Maria Clara Haywanon (Diretora de limites Territoriais), o intuito é atualizar os limites dos municípios a partir do senso de pertencimento das populações que vivem nas regiões limítrofes, bem como verificar a possibilidade de adotar divisas naturais, a exemplos de rios, e também adotar estradas como linhas reais de divisa.

Jeane já consensuou com o prefeito de Carira, Diogo Machado, os limites municipais na altura do povoado Fazendinha.

Entretanto, a gestora vai solicitar à Seplan/SE novos estudos de áreas que ainda gerem dúvidas. A meta é que em 2026 os levantamentos tenham novas reuniões entre os municípios envolvidos e o Governo do Estado.

Foto assessoria