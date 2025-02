Prefeita Jeane da Farmácia visita escolas e distribui kits escolares

Na da última, segunda-feira, 10, a Prefeita Jeane da Farmácia esteve presente em diversas unidades escolares municipais, marcando o início do ano letivo com uma ação de apoio à educação. Durante as visitas, foram entregues kits escolares contendo cadernos, lápis, canetas e outros materiais essenciais, garantindo que os alunos tenham as condições necessárias para um aprendizado de qualidade.

Em seu discurso, a prefeita destacou que investir em educação é investir no futuro. “Entregar esses kits escolares é uma forma de demonstrar nosso compromisso com a formação e o desenvolvimento de nossos jovens. Queremos garantir que todos tenham as condições necessárias para aprender e crescer,” afirmou.

A ação, que integra a política educacional da administração, fortalece o diálogo entre o poder público e a comunidade escolar, contribuindo para identificar melhorias e atender às demandas dos professores, diretores e, principalmente, dos estudantes.

Com iniciativas como essa, a Prefeita Jeane da Farmácia reafirma seu compromisso de transformar a educação e promover o bem-estar de toda a comunidade.

Por assessoria.