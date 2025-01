Prefeita Jeane paga incentivo financeiro aos ACS e ACE em Aparecida

A prefeita de Aparecida, Jeane da Farmácia, reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores municipais ao efetuar o pagamento do incentivo financeiro destinado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Durante o anúncio, a prefeita destacou a importância do trabalho desses profissionais, que estão na linha de frente, garantindo a promoção da saúde e o combate às endemias no município. “Reconhecer o esforço dos nossos agentes é mais do que uma obrigação, é um compromisso com o bem-estar da nossa população”, declarou Jeane.

A gestão municipal tem priorizado a valorização dos servidores, assegurando que os direitos e incentivos sejam cumpridos em dia. A medida é vista como um estímulo para que os ACS e ACE continuem desempenhando suas funções com excelência e dedicação.

Por assessoria.