Prefeita Juliana Cardoso garante 100 novas casas populares para Umbaúba

A prefeita Juliana Cardoso assinou contrato com a Caixa Econômica que viabiliza a construção de 100 casas populares em Umbaúba, beneficiando famílias de baixa renda.

A cidade de Umbaúba vai receber um reforço importante na área habitacional. Na última sexta-feira (29/08), a prefeita Juliana Cardoso assinou, na Superintendência da Caixa Econômica Federal, o contrato que viabilizará a construção de 100 casas populares no município.

O projeto está inserido no Programa Minha Casa, Minha Vida, retomado pelo Governo Federal em 2023, e tem como objetivo ampliar o acesso à moradia digna em todo o Brasil. Em Umbaúba, a ação vai priorizar famílias de baixa renda que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Caixa e pelo Ministério das Cidades.

Juliana Cardoso destacou o impacto da conquista para os moradores. “Esse é um momento histórico para a nossa cidade. São 100 famílias que terão o sonho da casa própria realizado com dignidade e segurança. Seguiremos lutando para trazer mais investimentos para Umbaúba”, declarou a prefeita.

A construção das unidades habitacionais será acompanhada de perto pela gestão municipal, que também vai coordenar a seleção dos contemplados. A expectativa é de que o projeto reduza o déficit habitacional e contribua para o desenvolvimento social e econômico do município.

Com o contrato firmado, Umbaúba passa a integrar a lista de cidades sergipanas contempladas por novos investimentos em moradia popular, reforçando o papel da administração local em buscar parcerias e soluções para melhorar a qualidade de vida da população.

Texto e foto assessoria