Prefeita Juliana Cardoso promove entrega de cadeiras de rodas e andadores em Umbaúba

A prefeita Juliana Cardoso liderou a entrega de cadeiras de rodas e andadores em Umbaúba, em parceria com o Governo de Sergipe, beneficiando moradores com mais mobilidade e qualidade de vida.

A população de Umbaúba foi contemplada recentemente com a entrega de cadeiras de rodas e andadores, realizada pela prefeita Juliana Cardoso em parceria com o Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA). A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a assistência social.

Em suas redes sociais, Juliana Cardoso destacou a emoção de participar do evento: “Minha gente, que dia gratificante 🫶 Hoje, junto com nosso governo do estado, Fabio Mitidieri, que disponibilizou os equipamentos junto com nossa Secretaria da Saúde, tive o privilégio de entregar as cadeiras de rodas e andadores para nossa gente. É lindo estar ao lado da população fazendo bem e cuidando.”

O evento permitiu que moradores que necessitam de suporte de mobilidade recebam os equipamentos de forma direta, garantindo mais autonomia e qualidade de vida. A ação integra um conjunto de políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar da população de Umbaúba.

Texto e foto assessoria