Nesta semana, a prefeita de Japaratuba, Lara Moura (UNIÃO), reafirmou seu compromisso com a saúde pública ao entregar duas novas ambulâncias em evento realizado na Praça Governador João Alves, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. A entrega contou com a presença do deputado estadual Cristiano Cavalcanti (UNIÃO) e da Secretária de Saúde, Nara Barreto. Uma das ambulâncias foi adquirida com emenda destinada pelo deputado, enquanto a outra contou com parte de recursos próprios do município, em uma parceria que demonstra a capacidade de mobilização da gestão atual.

Ao longo de seu mandato, a prefeita Lara tem se destacado pela priorização de investimentos em infraestrutura e saúde, áreas que são fundamentais para o bem-estar da população. Essa última entrega reforça o esforço da gestão em garantir acesso mais ágil e eficiente aos serviços de saúde, uma demanda constante dos moradores de Japaratuba. Segundo moradores presentes no evento, as ambulâncias representam um avanço significativo para o município, especialmente para os povoados mais distantes.

Com uma aprovação em alta, Lara Moura tem consolidado sua gestão como uma das mais bem avaliadas da região. Além de investimentos na saúde, a prefeita também tem focado em educação, infraestrutura urbana e programas sociais que beneficiam diretamente as comunidades rurais e urbanas do município. Essa atuação multifacetada tem refletido em resultados positivos nas pesquisas de opinião pública, que demonstram um forte apoio à continuidade de seu grupo político no governo.

As recentes pesquisas também apontam que Décio de Lara (UNIÃO), candidato apoiado por Lara, é o favorito para sucedê-la no comando da prefeitura de Japaratuba. Décio, que foi secretário de Obras e Infraestrutura durante a gestão, é amplamente reconhecido por sua atuação em projetos importantes para o município, como pavimentação de ruas e reformas de unidades de saúde e educação. Segundo dados coletados, a população vê em Décio a continuidade do trabalho que vem transformando a cidade nos últimos anos.

Embora a campanha esteja em sua fase final, os números indicam que Japaratuba confia na experiência e no comprometimento de Décio, impulsionados pelo trabalho já realizado por Lara. Essa confiança tem se traduzido em adesões expressivas em eventos de campanha e no crescimento de sua popularidade entre os eleitores. A ligação direta de Décio com as conquistas da atual gestão fortalece ainda mais seu posicionamento como o nome certo para levar adiante os projetos iniciados pela prefeita.

Com a saúde reforçada e uma base sólida de realizações, a prefeita Lara segue cumprindo seu mandato com responsabilidade, preparando o terreno para uma transição tranquila e segura. Japaratuba, ao que tudo indica, seguirá avançando com o trabalho que tem feito a diferença na vida de seus cidadãos, sob a liderança de Décio de Lara.

