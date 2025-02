PREFEITA ZETE AUMENTA O SALÁRIO DOS PROFESSORES EM 24,84%, GARANTINDO O DÉCIMO REAJUSTE EM QUATRO ANOS

A sessão da Câmara de Vereadores da última quinta-feira, 13, em Gararu, ficou marcada por uma vitória marcante para os professores da Rede Pública Municipal. A prefeita Zete de Janjão (PSD) enviou o Projeto de Lei que garante o reajuste de 24,84% nos salários do magistério e os vereadores, por unanimidade, aprovaram o novo índice.

Esse é o 10º aumento salarial liderado pela prefeita para beneficiar os professores do município. Em 2021, quando Zete iniciou seu primeiro mandato, encontrou uma defasagem salarial inaceitável. Naquele momento, o piso de 2015 era o que se pagava para os profissionais educadores. Em menos de cinco anos, ela garantiu todas as atualizações, sendo a última efetuada nesta quinta, com os reajustes que envolveram 2023 (14,95%), 2024 (3,62%) e 2025 (6,27%).

A prefeita, que sempre garantia que esta era uma política prioritária da sua gestão, destacou a felicidade em ver a concretização dessa valorização tão mencionada nas suas duas campanhas eleitorais vitoriosas: “Eu sempre deixei claro o meu compromisso com os trabalhadores da educação e hoje posso dizer, com muita alegria, que estou honrando minha palavra e garantindo mais 24% de reajuste. Avançamos 10 anos em menos de cinco e não vamos parar aqui, pois ainda há muito o que se fazer para melhorar a educação de Gararu”, completou.

Investimentos na Educação

Para além da valorização profissional, a gestão Zete de Janjão (PSD), já reformou e ampliou quatro escolas e mais duas estão em fase de planejamento, sendo uma delas inteiramente nova na sede do município. As ações são parte de um planejamento de reestruturação da educação que envolve ainda o fortalecimento da merenda escolar e o aumento da frota de transporte dos estudantes.

Nas escolas reformadas foram acrescentados a climatização das salas de aula, a readequação das cozinhas e banheiros, a implantação de internet fibra óptica em todas as escolas e a efetivação do Diário Eletrônico.

Os índices educacionais no Ciclo de Alfabetização foram os primeiros a apontar ganhos expressivos, evidenciando o caminho acertado pela administração. Na sequência, ações como a incorporação de seis ônibus escolares novos; ampliação das rotas do transporte escolar; fortalecimento das equipes diretivas; implantação da gestão democrática; ampliação do atendimento especializado; abertura de turmas para creche; distribuição de duas fardas para alunos e implantação da Educação em Tempo Integral completaram o sucesso do ousado e exitoso plano capitaneado por Zete.

