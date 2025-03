Prefeito Adauto Amor, de Santa Luzia do Itanhy se reuniu com o Sintese

Esta semana, o prefeito de Santa Luzia do Itanhy, Adauto Amor, conseguiu realizar a primeira reunião do seu segundo mandato com o Sindicato dos Professores – SINTES.

O conteúdo da pauta entre Prefeitura e SINTESE, foi para resolver a questões importantes, relacionadas a Educação e aos servidores públicos municipais.

O prefeito Adauto Amor, que estava ladeado do secretário de Educação, se comprometeu a ouvi as demandas dos profissionais da área, visando melhorar as condições de trabalho e as políticas públicas voltadas à Educação.

Durante a reunião, também foram discutidas situações sobre a valorização salarial dos servidores, infraestrutura das escolas e a implementação de melhorias no atendimento aos alunos.

Os representantes do SINTESE ressaltaram a importância do diálogo com o prefeito, visando a construção de soluções que atendam as necessidades da categoria e da população.

O prefeito Adauto Amor, no final do encontro com o SINTESE, reafirmou o compromisso de sua gestão em manter um ambiente de trabalho mais justo e eficiente para todos.

A reunião acontece no gabinete do prefeito e contou com a presença do secretário de Educação do município, Robson; do Assessor Especial, Ivonaldo; representantes do SINTESE e dos vereadores Pedro Dória e Maria Osania.

Por Magno de Jesus