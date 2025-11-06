Prefeito Airton Martins anuncia Festival da Mangaba e destaca investimentos na Barra

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, concedeu entrevista à imprensa e anunciou a realização do Festival da Mangaba, evento que promete celebrar a cultura e a tradição do município, além de impulsionar o turismo. Ele também falou sobre outros investimentos que estão sendo feitos para fortalecer o desenvolvimento.

A Festa da Mangaba será realizada nos dias 5, 6 e 7 de dezembro e contará com uma programação diversificada. “A mangaba é uma tradição na Barra dos Coqueiros e nada mais justo do que fazermos uma grande festa para enaltecer essa fruta típica da nossa terra. A programação contará com o ‘Canta Barra’, valorizando os artistas locais; a distribuição de mudas de mangaba; manifestações culturais e competições esportivas. Para finalizar, um grande arrastão com Léo Santana e Devinho Novaes, que sairá da Atalaia Nova em direção à Praia da Costa”, detalhou.

Durante a entrevista, Airton Martins também destacou os investimentos da gestão municipal em infraestrutura e turismo, que vêm transformando a cidade e consolidando a Barra dos Coqueiros como um dos principais destinos do litoral sergipano. “Estamos realizando obras estruturantes para impulsionar o turismo, a exemplo do complexo turístico da Praia da Costa, oferecendo um ambiente mais acolhedor para quem visita a localidade”, pontuou.

“Inclusive, vamos inaugurar durante a Festa da Mangaba a Praça do Turista. Ainda no turismo, também já conseguimos os recursos para a construção da Orla da Atalaia Nova, que vai garantir mais estrutura e conforto aos frequentadores deste belo cartão-postal da nossa cidade”, complementou o gestor da Barra dos Coqueiros.

O prefeito também ressaltou que a mobilidade urbana é uma das prioridades da gestão, que está abrindo e duplicando avenidas e promovendo a manutenção das vias. “Temos ainda uma parceria com o Governo do Estado para a duplicação das rodovias e a construção de um viaduto na rotatória da entrada da cidade. Um conjunto de obras que vai melhorar significativamente o tráfego e o acesso à Barra dos Coqueiros”, afirmou.

Na área da saúde, Airton Martins também anunciou importantes investimentos. “A Barra dos Coqueiros contará com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um Centro de Diabetes. São obras que vão ampliar a rede de atendimento e oferecer mais qualidade e dignidade no cuidado com a saúde da nossa população”, informou.

Outro destaque da entrevista foi o avanço na segurança pública, com a implantação da Muralha Digital, um moderno sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. “Que vai garantir mais segurança para os moradores e visitantes, além de prevenir e inibir ações criminosas. Os equipamentos contam com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas veiculares, auxiliando o trabalho das forças de segurança”, declarou o prefeito.

CS Assessoria & Comunicação