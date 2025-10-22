Prefeito Airton Martins destaca ações que promovem o desenvolvimento da Barra

Em entrevista ao programa Espaço Livre, na Rádio Jornal, o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, destacou as ações realizadas por sua gestão que estão garantindo o desenvolvimento do município e garantindo mais qualidade de vida para a população. O gestor apresentou o que já está em andamento e o planejamento para os próximos meses.

“A Barra dos Coqueiros é o município que mais cresce em Sergipe e acredito que até no Nordeste. São vários condomínios com milhares de lotes que estão sendo implantados e, com isso, o crescimento exponencial da população. Isso começou com a construção da ponte e, à época, a nossa gestão elaborou o Plano Diretor e promoveu uma série de obras e serviços para preparar a Barra para todo esse desenvolvimento”, afirmou Airton Martins.

Ao falar sobre as demandas atuais do município, que segue em expansão, o prefeito destacou a parceria com o Governo do Estado para a execução de obras estruturantes. “Entre elas, a nova ponte Barra/Aracaju, a duplicação das rodovias e construção de um viaduto na rotatória da entrada da cidade. É um conjunto de obras importantes para a melhoria da mobilidade urbana na Barra dos Coqueiros. Levamos ao governador e agradecemos a atenção que ele tem dado ao município”, ressaltou.

O gestor da Barra pontuou ainda que a prefeitura também está fazendo a sua parte. “Estamos abrindo uma nova avenida ligando a avenida Mangabeira, à rodovia SE-100. Também teremos a duplicação da avenida Toureiro para desafogar o trânsito na rodovia Barra/Atalaia Nova. Além de investir na pavimentação e manutenção das vias do nosso município”, salientou.

A implantação da muralha digital no município, um moderno sistema de videomonitoramento implementado pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros em diversos pontos da cidade, incluindo todas as entradas e saídas, também foi abordada. “Os equipamentos contam com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placa veicular, capazes de identificar possíveis restrições e auxiliar no trabalho das forças de segurança”, detalhou o prefeito.

“A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em garantir mais segurança para a população e para os visitantes que circulam pelo município. Além de prevenir e inibir ações criminosas, o sistema também contribuirá para a agilidade na resolução de ocorrências”, complementou Airton Martins.

Outro tema da entrevista foi o programa Comida na Mesa, que já está beneficiando 3,4 mil cidadãos do município que se enquadram nos critérios estabelecidos em lei. “Reformulamos o programa, reajustando o valor para R$ 600, garantindo o pagamento de mais do que o dobro do valor pago anteriormente. São mais de R$ 2 milhões investidos que beneficiam também o comércio local, que é onde as famílias fazem suas compras”, frisou.

Finalizando a entrevista, o prefeito Airton Martins falou sobre o cenário político e confirmou os nomes que deve apoiar no pleito de 2026. “Apoiarei a reeleição do governador Fábio Mitidieri. Voto com ele desde a sua primeira eleição para deputado federal e temos essa parceria em prol da Barra. Para vice, defendo o nome do deputado Jeferson Andrade e para o senado tenho apenas o nome do senador Alessandro Vieira. Em breve devo anunciar o outro nome. Além disso, apoiarei Cláudio Mitidieri para federal e o deputado Adailton Martins para estadual”, concluiu.

CS Assessoria & Comunicação