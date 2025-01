Prefeito Airton Martins nomeia Jeferson Santos de Jesus como Secretário de Defesa Social

Em mais um movimento para fortalecer a gestão pública com nomes de destaque, o Prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, anunciou a nomeação de Jeferson Santos de Jesus como novo Secretário de Defesa Social. A decisão faz parte de uma estratégia clara da administração municipal de valorizar profissionais altamente capacitados e conhecedores das demandas locais, com o objetivo de modernizar e melhorar os serviços que se encontravam obsoletos no município.

Com um histórico profissional de excelência e forte atuação na área de segurança pública, Jeferson Santos de Jesus traz para a Secretaria uma vasta experiência que promete transformar a gestão da defesa social. Formado em Direito pela Fanese e em Segurança Pública pela Estácio, Jeferson possui pós-graduação em Licitações, Contratos e Convênios Públicos pela Faculdade Amadeus e atualmente é pós-graduando em Ciências Políticas pela Estácio.

A trajetória de Jeferson inclui cargos de grande responsabilidade, como ex-militar do Exército, advogado e concursado como Supervisor de Trânsito em Nossa Senhora do Socorro. Ele também foi Comandante Geral da Guarda Municipal de Barra dos Coqueiros na época que atual vereador Hebert Pereira , era secretário da defesa Social da Barra dos coqueiros onde desempenhou um papel fundamental na reorganização da corporação. Sob sua liderança, a Guarda Municipal se consolidou como uma força de segurança mais atuante e eficiente, o que o torna uma escolha técnica de alto valor para a administração de Airton Martins.

Ao assumir a Secretaria de Defesa Social, Jeferson Santos de Jesus já se comprometeu em dar continuidade ao projeto iniciado anteriormente, que foi interrompido e agora será retomado com ainda mais força. O projeto visa à modernização e ampliação das políticas de segurança, com destaque para a integração da Guarda Municipal com outras forças de defesa e o fortalecimento da infraestrutura de segurança no município.

Com essa nomeação, a gestão de Airton Martins demonstra seu compromisso em revitalizar setores cruciais para o desenvolvimento da cidade e a proteção dos cidadãos, ao reunir uma equipe técnica qualificada que coloca Barra dos Coqueiros no caminho de um futuro mais seguro e eficiente.

Por alvoradageral.com.br