Prefeito André Graça: a força jovem que está transformando Estância

À frente da Prefeitura de Estância (SE), o jovem engenheiro agrônomo André Graça (PP) vem imprimindo, em apenas oito meses de gestão, um ritmo intenso de trabalho que já faz a cidade respirar novos ares de esperança e desenvolvimento.

Com uma visão moderna e participativa, sua administração tem como pilares a atração de empresas, a geração de emprego e renda e o fortalecimento do turismo, entendendo que esses fatores são motores essenciais para o crescimento econômico e social. Além disso, tem investido de forma estratégica na educação e na saúde, setores que impactam diretamente a vida da população.

Outro ponto de destaque é a atenção especial às estradas vicinais, que vêm recebendo manutenção constante para garantir o direito de ir e vir das comunidades rurais, melhorar o transporte escolar e facilitar o escoamento da produção agrícola e familiar, fomentando também o turismo rural e incentivando o desenvolvimento local.

O prefeito tem dado ainda um olhar carinhoso à juventude, promovendo oportunidades de educação, capacitação profissional, cultura, esporte e lazer, abrindo caminhos para que os jovens estancianos possam sonhar e realizar seus projetos de vida.

A trajetória de André Graça reflete compromisso e dedicação. Ele iniciou sua vida pública como secretário municipal de Agricultura, foi eleito vereador por dois mandatos e exerceu, por duas vezes, a função de presidente da Câmara Municipal, foi vice-prefeito, sempre pautado no diálogo e na responsabilidade. Hoje, como prefeito, segue firme no propósito de oxigenar a política do interior com uma postura ética, inovadora e próxima do povo.

Em sua terra natal, que já revelou ao país o jurista de renome nacional Gumercindo Bessa, André Graça fortalece diariamente a identidade estanciana e trabalha para que a cidade seja cada vez melhor para se viver.

“Nosso desejo é trabalhar para proporcionar ao povo estanciano o melhor possível. Muitas coisas boas vêm por aí; agradeço a Deus por ter me concedido esta oportunidade de estar como prefeito deste município para fazer de Estância uma cidade boa para se viver”, destaca.

Por: Genílson Máximo Ascom Prefeitura de Estância.