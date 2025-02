Prefeito busca parceria com a Codise para recuperar o Distrito Industrial de Propriá

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, participou de uma reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise, Ronaldo Guimarães, para tratar da reabertura do Polo Industrial do município do Baixo São Francisco.

De acordo com o prefeito, este é um dos maiores objetivos da sua gestão. “Temos um Distrito Industrial que está literalmente destruído. E, quando assumimos a prefeitura, alguns empresários nos procuraram para ver se a gente consegue colocar o espaço para realmente funcionar e a gente possa gerar mais oportunidades e alavancar a nossa economia”, detalhou o gestor municipal.

Luciano de Menininha ressaltou que a reunião com a Codise trouxe boas perspectivas. “Agradeço ao presidente da Codise por se mostrar disposto em nos ajudar a resolver esse problema. Tenho certeza que com o empenho e parceria do Governo do Estado vamos conseguir fazer com que o distrito volte a funcionar para que mais empregos sejam gerados em Propriá”, ressaltou.

