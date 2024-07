Prefeito de Canhoba tem que reconduzir servidor para setor de origem

A população da cidade de Canhoba não tem poupado críticas ao prefeito Chrystophe Ferreira Divino (PSC) pedindo para que ele realmente administre a cidade e deixe de ser turista. A última bronca que tomou foi da FETAM/SE, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe.

Segundo a Nota na íntegra, ele comete arbitrariedade contra um servidor. Confira na íntegra a redação oficial da FETAM:

FETAM presta solidariedade a servidor de Canhoba

A Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (FETAM/SE) vem a público manifestar sua indignação quanto ao ato administrativo da gestão municipal de Canhoba, que de forma arbitrária e sem nenhuma justificativa, publicou no diário oficial do município a transferência do servidor Amaral Vieira Santos.

De acordo com a denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canhoba (Sindcanhoba), além de ter sido removido sem nenhuma justificativa plausível, o servidor possui limitações físicas de saúde que dificultam o exercício de sua função no local para o qual foi transferido. Ele estava lotado há 24 anos na Escola Comunitária Dom José Brandão de Castro, no Povoado Borda da Mata, que fica a 04 KM do local onde reside, sendo transferido para o Povoado Caraíbas, que fica a 15 KM.

A direção da FETAM Sergipe cobra a imediata devolução do servidor ao seu setor de origem, presta sua solidariedade ao companheiro e apoia o Sindcanhoba, que está denunciando a situação, prestando apoio ao colega servidor e buscando medidas para reparar a situação.

O Sindcanhoba já acionou sua assessoria jurídica, que realizou o levantamento de toda a documentação necessária e ingressou com um Mandado de Segurança com Liminar, para tentar anular o ato administrativo que promoveu a remoção do servidor.

O Sindcanhoba é filiado à Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (FETAM/SE) e à Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe).

Fonte:

http://fetamsergipe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1823:fetam-presta-solidariedade-a-servidor-de-canhoba&catid=37:destaques&Itemid=313

Por Adeval Marques