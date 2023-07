Prefeito de Carira assegura pagamento do piso salarial dos professores

Mais uma demonstração do compromisso da atual gestão de Carira com a Educação. O prefeito Diogo Machado sancionou, nesta terça-feira, 04, a Lei que garante o complemento de 9% que faltava referente ao pagamento do Piso 2022 aos professores da rede municipal de ensino.

“Esse é mais um compromisso honrado com os professores de Carira, garantindo a atualização do Piso Salarial conforme divulgado pelo Ministério da Educação. Esse é mais um avanço que estamos promovendo no sentido de assegurar os direitos dos professores. Seguimos priorizando e avançando na Educação pública do nosso município”, afirmou o prefeito.

O gestor destaca ainda os esforços para garantir o acesso à educação de qualidade. “Promovemos reformas de escolas, com o intuito de garantir um ambiente mais acolhedor, acessível e preparado para os alunos e professores. Além disso, temos uma atenção especial com o material utilizado no ensino e aprendizado. É uma área essencial e que, com toda certeza, será sempre uma prioridade da nossa gestão”, assegurou o prefeito Diogo Machado.

Vale lembrar que, recentemente, Carira foi destaque no Painel de Referência – Estratégia Busca Ativa Escolar, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, boas práticas adotadas pela gestão municipal para atender ao que estabelece a estratégia para trazer de volta os alunos em situação de abandono ou evasão escolar.

CS Assessoria & Comunicação