Prefeito de Carira assina Projeto para pagamento do Piso do Magistério

A atual gestão do município de Carira segue demonstrando o seu compromisso com a valorização dos professores da rede municipal de ensino. Nesta terça-feira, 11, o prefeito Diogo Machado assinou o Projeto de Lei que concede o Piso Nacional 2024 ao magistério.

“Durante todo esse período em que estou à frente da gestão de Carira, conseguimos avançar sete pisos salariais da categoria, um aumento de mais de 80% no total. Ou seja, estamos valorizando muito bem o nosso magistério. É com muito trabalho, compromisso e pé no chão que Carira segue avançando cada vez mais na educação e nas demais áreas”, afirmou o prefeito.

O Projeto será enviado para a Câmara Municipal para apreciação e aprovação dos vereadores. “Pagar o piso salarial dos professores é fundamental para a valorização e motivação desses profissionais, garantindo uma remuneração justa que reflete a importância de seu trabalho na formação das futuras gerações”, salientou Diogo Machado.

O gestor reforçou o compromisso com a educação de qualidade. “Incentivando a permanência e o desenvolvimento contínuo dos professores na rede pública de ensino. Além disso, o pagamento do piso salarial é uma medida essencial para atrair novos talentos para a carreira docente, contribuindo para a construção de um sistema educacional mais equitativo e eficaz”, pontuou Diogo Machado.

