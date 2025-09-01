Prefeito de Carira cumpre agenda em Brasília em busca de avanços para o município e região

O prefeito de Carira, Diogo Machado, cumpriu uma extensa agenda em Brasília ao longo da última semana, buscando o fortalecimento das políticas públicas em diferentes áreas, com destaque para a gestão de resíduos sólidos, saúde e municipalismo.

No primeiro dia de atividades, o gestor participou da abertura da 2ª Conferência Internacional de Resíduos Sólidos e Saneamento (CIRSOL), representando o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC). O evento reuniu especialistas e autoridades de todo o país para discutir soluções e práticas inovadoras em saneamento básico e gestão de resíduos. Ainda no Cirsol, Diogo Machado acompanhou as palestras, que tiveram como foco a sustentabilidade e o reaproveitamento de resíduos sólidos.

“Aproveitamos para visitar o Ministério do Meio Ambiente para dialogar sobre o tema e trazer novidades para o Agreste Sergipano. A agenda incluiu ainda uma visita à empresa responsável pela limpeza urbana e pela gestão de resíduos no Distrito Federal”, detalhou o prefeito.

Ainda em Brasília, o prefeito Diogo Machado esteve no Ministério da Saúde, onde acompanhou o andamento de projetos voltados para Carira. “Entre eles, a implantação da Unidade Pronto Atendimento (UPA) e da unidade odontológica móvel, contempladas pelo Novo PAC. São dois importantes equipamentos que irão contribuir com o avanço da saúde, melhorando ainda mais o atendimento à população”, ressaltou.

Em seguida, o gestor esteve na Confederação Nacional de Municípios (CNM). “Sempre que venho a Brasília passo na CNM para conhecer de perto as novidades e as propostas de leis em discussão no Congresso Nacional que poderão beneficiar e fortalecer a gestão municipal”, destacou.

“O trabalho não para e nosso compromisso é seguir buscando parcerias e recursos que promovam cada vez mais avanços para a população carirense e dos municípios do Agreste Sergipano”, concluiu o prefeito Diogo Machado.

