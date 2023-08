Prefeito de Carira Diogo Machado participa de evento nacional

O Prefeito de Carira, Diogo Machado, participou do 19° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que abordou os cenários atuais e os desafios da educação para a próxima década. O evento ocorreu de 6 a 9 de agosto em Cuiabá-MT e promoveu um intercâmbio de experiências e ações desenvolvidas na área pelos municípios.

O Fórum Nacional é um evento que marca a agenda educacional do país, ao oferecer momentos de formação e informação de Dirigentes Municipais de Educação e suas equipes técnicas, o que contribui para o fortalecimento da educação nos 5.568 municípios brasileiros e no Distrito Federal.

“Foi uma ótima oportunidade de aperfeiçoamento através da troca de experiências com os demais gestores presentes. Destacamos o que estamos fazendo para garantir uma educação pública de qualidade na rede municipal de ensino de Carira e também absorvemos outros conhecimentos que irão contribuir para que possamos avançar ainda mais nesta área”, afirma o prefeito Diogo Machado.

No Fórum, foram abordados temas estruturantes da educação pública brasileira em forma de conferências, mesas-redondas e oficinas. “Uma série de assuntos importantes foram pautados e que devem ser trabalhados no ambiente escolar, como sustentabilidade, empreendedorismo, entre outros. E vamos, junto com toda a equipe da Educação do nosso município, colocar isso em prática”, ressalta Diogo Machado.

