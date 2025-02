Prefeito de Carira participa de evento do Governo Federal com gestores municipais

O prefeito de Carira, Diogo Machado, participou do Encontro de Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal, em Brasília. O evento contou com a participação do presidente da República, Lula, dos presidentes da Câmara e do Senado, além de ministros e autoridades dos poderes federais.

“Foi um evento produtivo, com muitas novidades e conhecimentos, onde os prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar e defender pautas que fortaleçam os municípios e que beneficiem a população, especialmente Carira”, afirmou Diogo Machado.

Durante o evento, o Governo Federal lançou o novo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. “Esperamos que esse novo PAC contemple também Carira, contribuindo com o desenvolvimento do nosso município e para melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo carirense”, ressaltou o prefeito.

Além de participar do evento com os gestores municipais, o prefeito Diogo Machado também aproveitou para buscar informações sobre projetos relacionados a Carira. “E visitamos ainda o senador Rogério Carvalho. Tratamos da possibilidade dele destinar mais recursos via emenda para a nossa cidade”, salientou Diogo Machado.

CS Assessoria & Comunicação