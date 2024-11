Prefeito de Itabaianinha anuncia pavimentação em quase 40 ruas da cidade

Na tarde desta segunda-feira (11), o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo (PSDB), assinou a ordem de serviço para a pavimentação de mais 39 ruas da cidade, alcançando a marca de 100% da zona urbana pavimentada no município. Além disso, o prefeito reafirmou o compromisso com 15 povoados, que estão com obras de calçamento em andamento para garantir melhores condições de locomoção e qualidade de vida para toda a população.

Ao longo dos últimos 8 anos, a gestão de Danilo de Joaldo tem se destacado por uma série de melhorias estruturais em Itabaianinha, incluindo a pavimentação de ruas, ampliação da rede de esgoto e abastecimento de água, além de importantes investimentos na iluminação pública. Um dos marcos desse trabalho foi a troca de parte da iluminação da zona urbana e rural por lâmpadas de LED, proporcionando mais segurança e economia para os cofres públicos.

“Estamos cumprindo nosso compromisso com a população, sempre priorizando o que é melhor para o nosso município. A pavimentação de 100% da zona urbana é uma conquista de todos os itabaianinhenses e é um exemplo claro de que Itabaianinha tem avançado”, destacou Danilo.

O prefeito também anunciou que os salários dos servidores municipais, referentes ao mês de novembro, serão pagos mais uma vez antecipadamente, outra marca de sua gestão.

“Manter os salários em dia e antecipá-los sempre que possível é uma forma de demonstrar respeito ao servidor que tanto trabalha por Itabaianinha. Garantir o pagamento e a manutenção do emprego de todos é uma das minhas prioridades”, pontuou Danilo.

O prefeito concluiu, anunciando a inauguração de dezenas de obras por todo o município nos próximos dias.

Foto assessoria