Prefeito de Lagarto anuncia chamamento  de aprovados no concurso público

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, anunciou nesta sexta-feira, 27, o chamamento de aprovados no concurso público do município para as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. A medida atende à manifestação protocolada na Justiça pelo município e reforça o compromisso da gestão com a valorização do serviço público.

Serão convocados profissionais para ocupar 80 vagas, distribuídas entre cargos de professor, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, agente de monitoria, entre outros. A nomeação será publicada oficialmente na primeira edição do Diário Oficial do Município de Lagarto, lançado também nesta sexta-feira, como marco de transparência e modernização administrativa.

Ao fazer o anúncio, o gestor destacou que a ação representa o compromisso da gestão com a legalidade. “Chegou o momento de dar mais uma excelente notícia. Acabo de assinar a convocação dos concursados para áreas importantes da nossa administração, como Saúde, Educação e Assistência Social. Desde o início da gestão, trabalhado para convocar os aprovados no concurso, de forma responsável, e, com o aval da Justiça, agora damos mais um passo, chamando os profissionais. É mais gente qualificada vindo trabalhar pela nossa cidade”, destacou.

O prefeito reforçou também a importância do momento para a cidade. “Esse é mais um compromisso honrado. Quero parabenizar a equipe da Secretaria de Administração pelo trabalho que vem realizando na reestruturação e reorganização da máquina pública. Os convocados receberão em casa, via AR, o aviso com orientações. E vamos fazer aquele ato bonito de acolhida, de apresentação, para receber cada um que poderá trabalhar com dignidade em Lagarto”, completou Sérgio Reis desejando boas-vindas aos novos servidores.

Reorganização administrativa

Segundo a secretária municipal de Administração, Jocelda Araujo, a convocação é resultado de um processo criterioso, que incluiu tratativas judiciais e a reorganização administrativa necessária para garantir legalidade e agilidade ao processo. “O município ficou por um tempo impedido de fazer o chamamento, então foi preciso pedir autorização ao Judiciário. Após a liberação, conseguimos avançar com responsabilidade. Hoje temos a felicidade de anunciar o início da convocação dos aprovados para cargos prioritários e, a partir de agora, novos chamamentos serão realizados conforme a necessidade das áreas”, afirmou.

Jocelda destacou ainda que, a partir da publicação no Diário Oficial, os aprovados começarão a receber as notificações individuais. “Na segunda-feira, dia 30, todos os convocados receberão correspondências individuais, com orientações para apresentação da documentação junto à Secretaria de Administração. O prazo para entrega vai até os dias 15 e 16 de julho. Em seguida, vamos iniciar o processo de admissão, com os devidos treinamentos e integração dos novos servidores”, explicou.

Para a Educação, serão convocados os aprovados para o cargo de professor das áreas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Pedagogia e Educação Física, além de pedagogos. Também serão chamados os analistas educacionais, agentes auxiliares e de alimentação escolar.

Já na área da Saúde, serão convocados os médicos clínicos, pediatras, ginecologistas, psiquiatras, generalistas e plantonistas, além de enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos e assistentes sociais. Além disso, serão chamados, na área de Assistência Social, os agentes de monitoria social, técnicos de orientação socioeducativa, assistentes sociais e psicólogos.

Transparência e compromisso

Além de reforçar a equipe municipal, o anúncio marca uma nova etapa na gestão pública de Lagarto, com o lançamento do seu próprio Diário Oficial. “Hoje é um dia histórico. Tenho a alegria de anunciar que estamos lançando a primeira edição do Diário Oficial do Município, um marco para nossa cidade. A partir de agora, todos poderão acessar os atos da gestão, acompanhar, fiscalizar, sugerir melhorias. Esse é um compromisso que firmei na campanha e que estou honrando. Estamos empenhados em trabalhar com seriedade, legalidade e respeito ao povo. Parabenizo a nossa secretária Jocelda, que lutou muito nesses seis meses para tornar isso realidade. É mais uma conquista de uma gestão que governa com verdade, responsabilidade e transparência”, enfatizou o prefeito Sérgio Reis.

A implantação do Diário Oficial do Município foi possível graças ao trabalho realizado pela atual gestão para reorganização de processos internos, investimentos em tecnologia e para a realização de tratativas que viabilizassem a regularização dos atos oficiais. “Tudo isso foi feito com muito empenho das equipes, para garantir que o município tivesse um instrumento transparente, acessível e diário. A partir de agora, Lagarto passa a contar com um canal oficial de divulgação, o que demonstra o compromisso da gestão com a legalidade, com a lisura dos processos administrativos e, principalmente, com a transparência no serviço público”, reiterou a secretária de Administração, Jocelda Araujo.

Foto: Denisson Rosendo/Segab – Prefeitura de Lagarto