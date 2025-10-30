Prefeito de Lagarto assina aditivo do TAC sobre os concursos públicos

O aditivo reformula o processo de convocação dos aprovados de acordo com a atual realidade do município

Com o objetivo de dar andamento às convocações dos aprovados nos últimos concursos públicos realizados no município de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis assinou, na tarde desta quarta-feira, 29, um aditivo referente ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no Ministério Público de Lagarto. O TAC já existia e havia sido firmado pela gestão anterior, mas precisou ser adaptado à atual realidade do município, que envolve a estrutura de cargos e a capacidade financeira e orçamentária do município.

Por meio da assinatura do aditivo, será possível garantir que as convocações sigam ocorrendo dentro da lei, com critérios claros e respeito ao servidor e à sociedade. Para isso, será definido um cronograma oficial, com base jurídica e fiscal, que trará previsibilidade e segurança aos aprovados.

Durante a assinatura do aditivo, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, esteve acompanhado da procuradora do município, Bianca Cardoso, e da secretária de Administração, Jocelda Araújo. Ele destaca a importância do aditivo. “Desde o início da nossa gestão, temos buscado conduzir o serviço público com transparência e responsabilidade. Esse passo é fundamental para que o município possa convocar os aprovados com segurança jurídica, respeito às finanças e valorização do mérito. Nosso compromisso é garantir que cada nome chamado represente não só uma conquista pessoal, mas também um fortalecimento da administração e do atendimento à população de Lagarto”, disse.

Convocações

A Prefeitura de Lagarto realizou, em setembro deste ano, a posse de 62 novos servidores aprovados no concurso público municipal. O ato representou um marco no compromisso da atual gestão com a valorização do quadro técnico municipal, a modernização da máquina pública e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Esta foi a primeira convocação dos 102 aprovados que entregaram a documentação exigida, dentro do concurso homologado em dezembro do ano passado, que ofertou 198 vagas. Entre os profissionais empossados nesta etapa estavam professores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, além de servidores de apoio administrativo e segurança patrimonial.

Fonte: Assessoria de Imprensa do prefeito Sérgio Reis – Foto: Denisson Rosendo