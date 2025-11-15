Prefeito de Lagarto entrega obra de pavimentação com recursos próprios

Mais de 1.700 m² de pavimentação granítica levam mais qualidade de vida à população do bairro Catita

O compromisso se tornou realidade no bairro Catita, em Lagarto. Com um investimento superior a R$ 200 mil, de recursos próprios do Tesouro Municipal, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis realizou, na tarde desta sexta-feira, 14, a entrega de mais três ruas pavimentadas, que se somam às 55 ruas já concluídas até o momento nesta gestão. Com o pavimento granítico, a população do bairro Catita vive um novo tempo, sem excesso de lama e poeira, com mais qualidade de vida, bem-estar e mobilidade.

A entrega reforça o compromisso contínuo com a população lagartense em melhorar a infraestrutura das áreas urbanas e rurais, dentro do maior programa de pavimentação da história do município. Desta vez, as ruas pavimentadas foram: Travessa Sítio de Jason, Travessa Subestação e Trecho da Estrada do Coqueiro de Baixo, que juntas somam 1.794,60 m² de área pavimentada.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, reconheceu a atuação do presidente da Câmara de Vereadores, Washington da Mariquita, responsável por dar a ordem de serviço. Ele também destacou a importância da obra. “Quero reconhecer o trabalho do vereador Washington da Mariquita, que, enquanto esteve como prefeito interino, deu continuidade ao nosso planejamento e assinou a ordem de serviço da pavimentação granítica. Essa é uma obra muito importante para a comunidade, pois melhora a mobilidade, traz mais dignidade aos moradores e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de Lagarto”, enfatiza.

Durante a entrega da pavimentação, o prefeito também anunciou a construção da policlínica nas imediações da Catita e da Cidade Nova. “Nós já autorizamos a Secretaria de Obras a fazer a licitação. Esta obra foi um presente que o senador Rogério Carvalho deu ao povo de Lagarto e não é uma obra que vai atender apenas o povo de Lagarto. Ela será regional, três vezes maior do que a policlínica que foi abandonada pela antiga gestão, condenada tecnicamente pela CGU, está inacabada e que, infelizmente, o município terá que devolver o dinheiro porque foi constatada irregularidade. A nossa obra será feita com decência, com transparência e respeito ao povo lagartense e ao dinheiro do povo brasileiro”, ressalta.

Mais desenvolvimento

Das portas de suas casas, dezenas de moradores vibram ao ver a pavimentação das ruas concluída. Esse é um sonho antigo que se torna realidade e vai facilitar a rotina das pessoas que precisam se deslocar diariamente, além de melhorar a vivência no bairro, com mais qualidade de vida e valorizar os imóveis da região.

A dona de casa Ana Paula Cruz, 41, mora na localidade há 14 anos. Ela celebra a chegada do calçamento, que vai permitir que os moradores façam atividades básicas que antes não eram possíveis por conta do excesso de lama e poeira. “A gente falava sempre que era feliz, mas faltava algo. Meu filho não podia brincar, as outras crianças também não. Ele tinha uma moto elétrica que quebrou por conta dos buracos. Muita gente caía porque a lama deixava tudo escorregadio. Agora, as crianças podem brincar sem medo de se machucar, nós, donas de casa, conseguimos manter a limpeza das nossas casas, porque o excesso de poeira e lama acabou. Parece que estamos vivendo em outro local”, destaca.

O lavrador Adelaido Silva, 66, já percebeu a valorização da sua região, principalmente da sua residência, por conta do calçamento. “Antigamente era muito ruim, lama e poeira. Quando vinha da rua com o carro, sujava a casa inteira de lama, minha esposa reclamava, mas eu não tinha o que fazer. Agora mudou muito. Já falei essa semana: antes minha casa valia uns 400 mil; agora, não vendo nem por um milhão. Sendo bem sincero, o que não fizeram em seis anos o prefeito Sérgio Reis fez em meses, e eu falo isso porque é verdade. Antes, prometiam, chegaram até a colocar o material aqui na rua e depois tiraram sem calçar nada”, pontua.

A assistente social Nicelene de Santana, 32, descreve como foi sua realidade durante os 12 anos em que mora na localidade. “Era muita lama e poeira. A rua era estreita. Com a pavimentação, tudo se coloca em um padrão de mais qualidade, sem lama, sem poeira, uma estrada mais larga. É mais saúde para a gente. Eu tenho uma filha de seis anos, fica melhor para ela brincar, para o desenvolvimento dela, melhora os problemas alérgicos. Além disso, a gente gastava muito para lavar os veículos e, quando saíamos a pé, sujávamos roupas e sapatos. Agradeço à Prefeitura de Lagarto por trazer esse bem-estar para nós”, conclui.

Maior programa de pavimentação

Somente nos 11 primeiros meses da atual gestão, 55 ruas já foram pavimentadas, 15 estão em execução e 44 novas estão previstas para serem iniciadas nos próximos dias, consolidando mais um passo dentro do maior programa de infraestrutura urbana da história do município.

Fonte: Assessoria do prefeito Sérgio Reis – Foto: Augusto César