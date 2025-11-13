Prefeito de Lagarto participa da cerimônia de entrega do 1º Serviço de Inspeção Municipal Animal

O SIM é um marco no desenvolvimento agroindustrial que permite a comercialização de produtos de origem animal em todo o município_

O setor agroindustrial de Lagarto dá mais um passo rumo à expansão do desenvolvimento. Pela primeira vez na história do município, uma agroindústria lagartense recebe, na tarde desta quarta-feira, 12, o Serviço de Inspeção Municipal Animal (SIM). O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, participou da cerimônia de entrega do SIM, que concede a certificação à ZM Laticínios, localizada no povoado Quilombo, e permite que os produtos de origem animal produzidos pela empresa sejam comercializados dentro do município, com selo de qualidade e segurança sanitária.

Todo o processo para que a certificação fosse emitida foi gerenciado pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri). A tramitação teve início desde que o proprietário demonstrou interesse pelo serviço. A partir daí, a equipe da Semagri iniciou as etapas de fiscalizações, orientações e vistorias, para que o estabelecimento se adequasse às normas exigidas pela legislação sanitária, dentro dos padrões de qualidade e segurança alimentar.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, ressalta a relevância da entrega do primeiro SIM para o município. “Representa geração de emprego, desenvolvimento, um marco importante na agroindústria aqui do nosso município. Desde o primeiro momento em que assumi a Prefeitura de Lagarto, sei da importância que o agronegócio tem para o desenvolvimento não só do município, do estado, mas de todo o país. Por isso, colocamos a nossa Secretaria de Agricultura para conseguir esse selo, que, a partir de agora, possibilita à ZM Laticínios comercializar o seu produto de forma mais abrangente, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade”, enfatiza.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, destacou o empenho e a dedicação da equipe da Semagri para a emissão do primeiro SIM. “Estou à frente da Secretaria de Agricultura do Estado há quatro anos, mas quero deixar registrado que, com a chegada do prefeito Sérgio Reis e da sua equipe da Agricultura, a gente vê o desenvolvimento, o interesse, a persistência e a abnegação de todos esses servidores que fazem a Secretaria da Agricultura, contribuindo bastante com a nossa economia, com a empregabilidade e com o bem-estar social”, pontua.

O proprietário da ZM Laticínios, Clayton Freitas, destaca que alcançar o SIM era um sonho da empresa. Ele menciona o que muda para a ZM com a adesão ao sistema. “Para a gente é uma mudança muito grande, porque vai abrir portas. A gente só vendia nas feiras e em pequenas mercearias. Com o selo, vamos atingir grandes mercados e aumentar as vendas. Para a gente, da família ZM, é um sonho que achava até meio impossível. Agora, o nosso objetivo é o SISBI, para comercializar para o Brasil todo”, disse.

Próximo passo

Com a adesão ao SIM garantida, o município passa a trabalhar para aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI). Com esse sistema, as indústrias lagartenses que estiverem habilitadas poderão comercializar os seus produtos em nível nacional.

O secretário de Agricultura do município, Luciano Júnior, destacou como se darão os próximos encaminhamentos para a conquista do SISBI. “A partir deste momento, a empresa tem o prazo de um mês para receber a próxima visita e solicitar as documentações para o SISBI, que parte do Ministério da Agricultura. Tanto o município quanto a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) podem dar entrada no SISBI, mas a gente vai fazer por Lagarto, que será o primeiro SISBI de Sergipe concedido por uma Prefeitura. Vamos realizar esse processo pelo Ministério da Agricultura, e a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) virá fazer a auditoria para que a empresa receba o selo”, conclui.

Fonte: Assessoria de Imprensa do prefeito – Foto: Denisson Rosendo