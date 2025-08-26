PREFEITO DE LAGARTO,  SÉRGIO REIS CANCELA LICITAÇÃO E REFORÇA COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO

No seu primeiro dia de retorno ao cargo, após licença, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, determinou o cancelamento da licitação para contratação de serviços de buffet, que previa um valor global estimado de até R$ 9 milhões, que seriam utilizados em 24 meses. A medida foi tomada diante das dúvidas levantadas em relação ao edital e reforça o compromisso da atual gestão com a transparência, a responsabilidade fiscal e a correta aplicação dos recursos públicos.

O pregão, que estava marcado para o dia 1º de setembro, tinha como objetivo contratar serviços de apoio a eventos institucionais, ações sociais, cerimônias e festividades oficiais promovidas pela Prefeitura ao longo do ano. Apesar disso, Sérgio Reis entendeu ser necessário reavaliar o planejamento para que os investimentos sejam ainda mais adequados à realidade do município.

“Decidi cancelar o pregão para reavaliarmos os custos e o escopo da contratação. Apesar de o valor global contemplar diversas ações e eventos da Prefeitura, para serem gastos em dois anos, entendemos que é importante ajustar o planejamento, sempre com respeito ao dinheiro público e compromisso com a transparência”, destacou o prefeito.

Nos últimos meses, a Prefeitura tem adotado instrumentos que fortalecem o controle e a clareza das informações públicas, como a implantação do Diário Oficial do Município, que permite que os cidadãos acompanhem em tempo real todas as licitações, contratos e despesas da administração.

“Temos trabalhado para que a população tenha cada vez mais acesso às informações sobre os investimentos do município. A transparência é um dos pilares da nossa gestão”, reforçou Sérgio Reis.

Com a decisão, a equipe técnica da administração municipal definirá novos parâmetros para a contratação, a fim de lançar um novo edital com critérios mais rigorosos de economicidade, proporcionalidade e clareza. A Prefeitura de Lagarto reafirma o compromisso de trabalhar com responsabilidade e planejamento, garantindo que todos os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e com total visibilidade para a população.

Com informações e foto da assessoria