Prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, passa por cirurgia de cateterismo

O Prefeito do município de Laranjeiras, Juca de Bala, passou por um procedimento de cateterismo neste domingo (28), após ser diagnosticado com a veia coronária com 90% de obstrução.

Segundo informações passadas pela assessoria do prefeito, os médicos recomendaram fazer o procedimento, uma cirurgia para desentupimento do vaso sanguíneo.

Em suas redes sociais, Juca de Bala disse que está se recuperando e que em breve, retorna ao trabalho. “Boa noite amigos e amigas. Passando por aqui para dar uma notícia a todos vocês. Realizei essa semana uns exames médicos de rotina, quando meu cardiologista detectou no checkup a coronária principal do coração com 90% de obstrução.Ele agiu rápido realizando um cateterismo com angioplastia e colocação de stent. Acabei de sair do centro cirúrgico e, graças a Deus, está tudo bem. Com essa medida preventiva evitamos uma consequência bem pior. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esse livramento, e à equipe médica que agiu rápido. No momento estamos nos recuperando para em breve voltarmos ao trabalho”, escreveu Juca.