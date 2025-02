Prefeito de Lourdes anuncia a construção de duas creches

O Prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Dr. Saulo Galeguinho, utilizou suas redes sociais na última sexta-feira, 14, para anunciar uma grande conquista para a Educação: a construção de duas creches que irão beneficiar as famílias lourdenses. A ação faz parte de uma série de decisões que estão sendo tomadas pelo gestor recém-empossado para transformar a realidade educacional da cidade.

Além de anunciar a construção das duas unidades, nos últimos dias, o prefeito tem explicado à população sobre a medida que envolve o fim do regime multisseriado, no qual estudantes de diversas séries diferentes estudam na mesma sala. Ao assumir, Saulo anunciou que cada aluno estudará na sua série de fato, pondo fim a esse regime que, comprovadamente, dificulta o aprendizado.

As creches que serão construídas são frutos de recursos diferentes, sendo uma com recursos federais e outra com recursos estaduais. Ambas foram liberadas sob a insistência e articulação do prefeito nos últimos meses, desde que se sagrou vitorioso no pleito municipal de 2024. “Esse foi um compromisso firmado desde a campanha com o nosso povo. O objetivo é nada mais que fortalecer a educação infantil e atender a crescente demanda de pais que necessitam do serviço”, disse Saulo.

Ao anunciar a conquista dupla, o gestor municipal também reforçou a importância da participação da população no processo, orientando os interessados a realizarem a pré-matrícula no Núcleo Escolar para que a administração possa mapear a demanda real das famílias.

O trabalho continua, e a gestão municipal segue empenhada em oferecer mais estrutura e qualidade de vida para a população de Nossa Senhora de Lourdes. “Em menos de dois meses os frutos de um trabalho sério e comprometido estão sendo colhidos e o resultado ao final de todo esse processo será a transformação definitiva da nossa história”, destacou Saulo Galeguinho

Ascom Dr. Saulo