Prefeito de Muribeca assina acordo inédito em Sergipe para melhoramento genético leiteiro

Na última segunda-feira (19), durante agenda em Brasília, o prefeito de Muribeca, Mário de Sandra, celebrou um marco histórico ao assinar um acordo técnico pioneiro com a Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL). É o primeiro acordo firmado pela entidade com uma prefeitura no Brasil neste ano e o primeiro da história em Sergipe, consolidando Muribeca como referência no fortalecimento da pecuária leiteira e no avanço do desenvolvimento rural.

O acordo prevê a implementação do Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL) no município. Criado em 1985, o programa é uma iniciativa da ABCGIL em parceria com a Embrapa Gado de Leite e tem como objetivo promover o melhoramento genético da raça Gir, com foco na seleção de animais superiores para produção de leite, características reprodutivas, manejo e conformação.

Com a chegada do programa, Muribeca dá um passo importante para elevar a qualidade e a produtividade da sua cadeia leiteira, que já conta com uma indústria instalada. A expectativa é tornar o município um polo regional na produção de leite de alta qualidade, promovendo avanços tecnológicos e sustentáveis que gerem mais renda para os produtores e movimentem a economia local.

O presidente da ABCGIL, Rodrigo Borges, destacou que a parceria levará a distribuição de sêmen de touros melhoradores já avaliados por genômica para propriedades locais. Em contrapartida, os produtores fornecerão dados técnicos que ajudarão a aprimorar ainda mais o melhoramento genético da raça no país.

Para o prefeito Mário de Sandra, Muribeca vive um novo momento no setor agropecuário. “Temos uma indústria de laticínios em operação e estamos prestes a ter um frigorífico com capacidade para abater até 300 animais por dia que já está em construção. Isso exige preparo e visão. A Prefeitura tem papel central em qualificar a mão de obra local, apoiar os produtores e garantir que esse desenvolvimento chegue a quem mais precisa”, ressaltou.

O prefeito também lembrou das ações já implementadas pela gestão para impulsionar o agro no município: “Já distribuímos forrageiras, ordenhadeiras, damos suporte técnico, firmamos parcerias com instituições financeiras, emitimos CAR e CAF, preparamos a terra dos pequenos agricultores, atraímos indústrias, qualificamos trabalhadores e agora estamos investindo forte no melhoramento genético. Tudo isso ficou evidente na nossa 1ª Feira Agropecuária, que mostrou o tamanho do potencial que Muribeca tem no campo.”

Texto e foto assessoria