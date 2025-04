Prefeito de Propriá destaca avanços em diversas áreas nos primeiros cem dias de gestão

Em entrevista à Propriá FM à Xodó FM, o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, fez um balanço dos cem primeiros de sua gestão. O gestor destacou a série de ações e serviços realizados neste período, além do trabalho de reorganização das finanças do Município, o que garantiu a avaliação positiva da população, segundo pesquisa.

“A pesquisa que contratamos para verificar a avaliação da nossa gestão mostra o que a gente sente nas ruas. A população está acompanhando todo o nosso esforço para vencer as dificuldades deixadas pela gestão passada e realizar o trabalho para reconstruir Propriá e retomar o desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Um dos maiores avanços foi na saúde, com medidas adotadas para garantir um atendimento de qualidade para quem busca o atendimento. “Aumentamos o número de atendimentos, melhoramos a marcação de consultas e exames e outros serviços, regularizamos o estoque de medicamentos e garantimos o transporte seguro para os pacientes que realizam hemodiálise em Aracaju”, disse Luciano de Menininha.

Também foram destacados os serviços realizados para garantir uma cidade mais limpa, iluminada e conservada. “Revitalizamos diversas praças, garantindo ambientes propícios para o lazer e convivência social, melhorias na iluminação pública, que receberá mais investimentos de emenda do deputado Thiago de Joaldo. Além disso, realizamos melhorias na limpeza da cidade e coleta do lixo, algo que foi destacado pelos cidadãos na pesquisa”, salientou o gestor.

No tocante à educação, o prefeito ressaltou o aumento do número de matrículas na rede municipal de ensino. “E isso é reflexo da revitalização das escolas e a disponibilidade da estrutura necessária para garantir um ensino de qualidade, a exemplo do material didático, merenda e transporte escolar de qualidade. São medidas adotadas para que, a médio e longo prazo, possamos melhorar os nossos índices”, informou.

Ao falar sobre a situação encontrada ao assumir a gestão, o prefeito Luciano de Menininha chamou atenção para o aumento da dívida do Município. “Nos últimos 15 anos, a dívida do Município registrou um grande aumento. Só na gestão passada esse aumento foi de R$ 41 milhões”, relatou.

Ainda na entrevista, o prefeito falou sobre os esforços para ampliar a arrecadação do Município e reforçou o pedido à população para que paguem o IPTU. “Esse é um tributo muito importante para a administração municipal, pois ele viabiliza a execução de obras e serviços que promovam o desenvolvimento do Município e a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou.

Por fim, Luciano de Menininha interagiu com os ouvintes, respondendo aos questionamentos. “Eu quero reafirmar o meu compromisso de seguir trabalhando para reconstruir e desenvolver Propriá. E esse diálogo com a população é extremamente importante para que possamos identificar as demandas e buscar as soluções no menor espaço de tempo possível. Em apenas 100 dias já fizemos muito, quem diz isso é a população, e vamos fazer muito mais”, concluiu o prefeito.

