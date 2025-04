PREFEITO DE PROPRIÁ ENCAMINHA PARA A CÂMARA O PROJETO DE LEI CRIANDO REFIS PARA OS DÉBITOS DE IPTU

O prefeito de Propriá, Luciano Nascimento, encaminhou nesta quinta-feira, 24, à Câmara de Vereadores, um Projeto de Lei que implementa o Refis 2025, garantindo a renegociação de dívidas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de anos anteriores.

O PL permite que o contribuinte possa negociar suas dívidas com a redução de juros e multas em até 100%, como também o direito de parcelamento em até oito vezes.

“A aprovação do PL que encaminhamos aos vereadores viabiliza aos proprietários dos imóveis a regularização de sua situação junto à Prefeitura, permitindo a ampliação da arrecadação de recursos próprios do Município”, pontuou o prefeito.

Ele acrescentou ainda a importância da regularização do IPTU. “É com o pagamento do IPTU que o município faz os investimentos e melhorias na infraestrutura trazendo mais qualidade de vida para a população”, destacou o gestor municipal.

“Por isso, é importante que os propriaenses paguem o IPTU deste ano e regularize as pendências dos anos anteriores. Desta forma, conseguiremos avançar ainda mais na reconstrução e no desenvolvimento de Propriá”, concluiu o prefeito Luciano Nascimento.

