Prefeito de Propriá, Luciano recebe visita do senador Laércio Oliveira

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, recebeu na manhã desta quinta-feira, 26, em seu gabinete, a visita do senador Laércio Oliveira.

Na oportunidade o prefeito assinou e entregou ao senador várias reivindicações, a exemplo da reforma da Banca do Peixe e aquisição de mobiliário para o novo prédio da Prefeitura.

O prefeito também falou sobre a saúde do município e as dificuldades para manter os atendimentos no CER III e do Centro de Especialidades Médicas, onde as despesas giram em torno de R$ 300 mil/mês e que tem sido bancada pelo município.

Com relação ao CER III, o atendimento hoje gira em torno de 400 crianças autistas, onde as mães das crianças são também atendidas.

Durante a visita, o prefeito foi informado pelo senador da liberação de uma pá-carregadeira, no valor de cerca de R$ 450 mil.

Em sua fala o senador afirmou ainda ser altamente comprometido com o governo de Luciano de Menininha, e ao visitar a nova sede da Prefeitura ficou com a certeza absoluta de que Luciano fará um grande governo.

O senador falou também da satisfação em ter conseguido liberar em tão pouco tempo cerca de R$ 4 milhões para ser investido na saúde. “São recursos que vão dar dignidade à população de Propriá. Vou continuar ajudando naquilo que eu puder, porque Propriá vai voltar a ser o centro do Baixo São Francisco”, pontuou.

“A história vai contar que 20 anos atrás Luciano quis fazer uma Propriá diferente e não deixaram, mas 20 anos depois ele (Luciano) não desistiu e voltou pra fazer o que não deixaram fazer lá atrás “, cravou o senador.

O prefeito agradeceu a presença de todos e ao senador por ter tido um olhar diferenciado com a saúde de Propriá, como também nos demais setores que ainda hoje são carentes.

O prefeito pontuou as ações que serão implantadas no Distrito Industrial, no antigo Campo do Propriá, no antigo Campo João Alves, além de outras ações que estão sendo implementadas e que estão em discussão.

